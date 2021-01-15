美國公布年度「惡名昭彰市場」名單　淘寶、深圳華強北榜上有名

美國貿易代表署（USTR）1月14日公布2020年盜版及侵權「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）名單，當中東亞地區多個熟悉的名字上榜，包括深圳華強北、淘寶網、北京秀水街等。

該名單列出39個網上市集及34個實體市場，指它們涉嫌參與或協助盜版及侵權行為，損害美國的創意和知識產權，為美國經濟及消費者帶來負面影響。當局指，全球的進口貨之中，有大約2.5%或約值5000億美元的產品為盜版及侵權。

報告指出，美國海關及邊境保衛局（CBP）在2019年截獲的盜版及侵權產品之中，有83%是來自中國，並指當地多個大城市都有措施阻止盜版產品流通，惟執法尺度不一。

該報告列出中國8個實體地點，分別是福建莆田安福市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子市場、廣州的站西及金都服裝批發市場和南方鐘錶交易中心、北京日壇商務樓和秀水街、瀋陽五愛市場及義烏國際商貿城。

深圳華強北電子市場遭美國貿易代表署列入「惡名昭彰市場」。（新華社）

另外報告亦將多間中國大型電子商貿平台列入名單之內，包括淘寶網、拼多多、敦煌網、蝦皮購物和百度網盤。而亞馬遜（Amazon）的英國、德國、法國、西班牙及意大利版本亦遭華府批評打擊侵權產品不力。

報告又指出，遭到中國當局調查的「電影天堂」（DYTT8）是非英語圈外最著名的盜版網站，供應未經授權的電影、電視節目、音樂和軟件。華府形容該網站對中國境內外的正當內容供應商構成威脅。