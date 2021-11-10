北京冬奧｜雪橇賽道錯誤落閘　波蘭選手訓練時斷腳需做手術

近日，位於北京延慶的「雪遊龍」國家雪車雪橇中心舉辦國際訓練周，這也是國家雪車雪橇中心在北京冬奧會前最後一項測試活動。

據路透社報道指，波蘭一名25歲無舵雪橇選手8日（周一）疑因賽道錯誤落閘，導致他直接撞上閘門，嚴重受傷，需要即時接受手術。國際奧委會將就事件作出調查。



位於北京延慶的「雪遊龍」國家雪車雪橇中心舉辦國際訓練周，運動員在適應賽道。（《新京報》）

路透社報道指，波蘭無舵雪橇選手索喬維奇（Mateusz Sochowicz）8日訓練時，看到賽道亮起綠燈，於是起步出發，但在其中一個彎道發現前方關了閘門，令他直接撞上閘門，導致左腳膝蓋骨裂，右腳亦被割傷至入骨。

索喬維奇又指，事發時他試圖跳過那道閘門，但他始終沒法及時彈起，但如果他不作反應的話，後果會是悲劇。

索喬維奇又表示，事發時場館團隊反應遲緩，他在冰上等待了半個小時才被送往醫院接受手術。他又形容場館團隊非常無能，事發時手足無措，更有人試圖用手套觸摸他受傷後暴露的骨頭。

索喬維奇曾參加2018年平昌冬奧。（路透社）

新華社10日報道則指，索喬維奇於8日晚上進行了手術，手術非常順利，目前正在康復中。事件發生後，國際雪橇聯合會會同場館團隊對賽道進行了全面檢查，並對訓練組織流程進行了優化，當日的訓練活動得以恢復。

《新京報》報道指，國際訓練周後，國家雪車雪橇中心將於11月19日舉辦雪橇世界杯賽。雪橇世界杯賽設項與北京冬奧會時完全一致，包括男子單人雪橇、女子單人雪橇、雙人雪橇和雪橇團體接力4個小項。這是中國首次舉辦雪橇世界杯級別的賽事，也是運動員為參加北京冬奧會雪橇項目獲得配額的一站重要積分賽事。