北京冬奧｜涉奧人員執行嚴格閉環管理　開幕式將在「鳥巢」進行

新一屆奧林匹克冬季奧運會將於2022年2月4日在北京開幕，國務院新聞辦公室周三（27日）早上10時舉行新聞發布會，介紹北京冬奧會和冬殘奧會總體籌辦情況。

出席者包括有北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東，以及國家體育總局副局長李穎川等多人。



北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東先簡介說明總體籌辦情況。他表示，籌辦以來，在冬奧會工作領導小組直接指揮下，北京冬奧組委全面落實綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念，與國際奧委會、國際殘奧委會等方面緊密合作，統籌推進疫情防控和冬奧籌辦，目前各項準備工作已經就緒。

第一，場館和基礎設施達到辦賽要求。所有12個競賽場館全部完工，通過國際冬季單項體育組織認證，全面具備辦賽條件。國家速滑館「冰絲帶」、國家雪車雪橇中心「雪游龍」、國家跳台滑雪中心「雪如意」等新建場館，在滿足辦賽要求的同時，充分融入了中國文化元素，已成為令人矚目的標誌性建築。三個冬奧村、主媒體中心等非競賽場館已經交付使用，京張高鐵、京禮高速等基礎設施投入運營，無障礙設施環境進一步提升，全面滿足冬殘奧會的要求。

第二，賽時場館化運行模式全面實行。場館是賽事運行的基本單元，也是最重要的運行主體。去年從冬奧組委、屬地政府、業主單位等各方面抽調骨幹力量，組建了場館團隊，負責每個場館的賽事組織、疫情防控、設施維護、服務保障等工作。今年2月和4月，北京冬奧組委成功舉辦了雪上和冰上項目國內測試活動，對場館運行各項工作進行了測試檢驗。為進一步提升場館賽時運行和保障能力，今年10至12月北京冬奧組委計劃舉辦10項國際測試賽和3場國際訓練周，完全按照冬奧標準進行全要素測試，預計將有2000餘名境外運動員、隨隊官員等通過全程閉環管理來華參賽。目前，速度滑冰中國公開賽、亞洲花樣滑冰公開賽、短道速度滑冰世界杯、雪車和鋼架雪車計時賽等5項賽事已經圓滿結束，正在進行輪椅冰壺世錦賽。從結束的比賽來看，國際體育組織、參賽運動員等各方面都給予了充分肯定。北京冬奧組委將堅持問題導向，逐場進行總結盤點，深入開展整改優化，為賽時運行打下堅實基礎。

第三，賽會服務保障全面推進。堅持「三個賽區，一個標準」，全面做好各項準備工作。已確定近百家簽約酒店，制定了住宿分配方案，正在開展預訂工作。完成冬奧食品原材料供應基地、餐飲服務商遴選，制定了冬奧菜單，將滿足各客戶群的不同需求。確定41家定點醫療衛生機構，組建場館醫療救治團隊。建立賽時交通運行指揮中心，明確車輛選型，進行車輛籌措。初步確定賽會志願者名單，正在開展業務培訓。制定實施科技冬奧行動計劃，積極推進氫燃料、5G通訊、雲轉播、人工智能等新技術示範應用，這些新技術很多都與媒體和宣傳報道相關，比如在京張高鐵媒體車廂內實現了5G信號全覆蓋，在賽時就能感受到這些科技創新成果帶來的便捷高效。

第四，妥善應對新冠肺炎疫情風險。疫情是舉辦冬奧會面臨的最大挑戰。為做好疫情防控工作，與國際奧委會、世界衛生組織等成立國際疫情防控工作組，與國家衛健委、北京市、河北省等組建國內疫情防控專班和專家組。北京冬奧組委堅持把參會各方健康安全放在首位，充分發揮國際國內兩個機制的作用，制定了冬奧會疫情防控總體指導意見、總體工作方案和「一場一策」、「一館一策」的防疫措施。9月30日發布了疫情防控關鍵政策，10月25日會同國際奧委會、國際殘奧委會發布了第一版防疫手冊，明確了堅持簡化辦賽、遠端防控、疫苗接種、閉環管理、有效處置、防控一體化等6條基本原則，提出了具體防疫措施。過幾天北京冬奧組委將召開各利益相關方系列解讀會，對具體防疫政策進行全面闡釋，其中也有專門面向媒體的解讀會。

第五，宣傳推廣和文化活動持續升溫。冬奧會既是體育的盛會，也是文化的盛會。籌辦以來，北京冬奧組委發布了冬奧願景、會徽、吉祥物、火炬、體育圖標、獎牌和冬奧優秀音樂作品，在北京電視台開播冬奧紀實頻道，在全國選定了一批冬奧文化廣場，舉辦了倒計時1000天、一周年、100天等主題活動。火種採集和交接工作圓滿完成，在奧林匹克塔舉行火種歡迎儀式，發布火炬接力計劃，啟動火種展示。這些豐富多彩的文化活動，給奧林匹克運動留下了濃墨重彩的中國印跡，中外媒體都給予了全方位報道，營造了濃厚的冬奧氛圍。同時，開閉幕式相關工作也在有序推進。

第六，可持續和遺產工作成效顯著。深入實施可持續性計劃、碳中和實施方案，完成延慶和張家口賽區生態修復，實現全部場館綠色電網全覆蓋，在國家速滑館等4個場館使用新型二氧化碳制冷劑，北京冬奧會碳排放將全部中和。全面落實遺產戰略計劃，每個場館都制定了賽後利用方案，依托首都體育學院成立北京國際奧林匹克學院，北京冬季奧林匹克公園落戶首鋼，延慶奧林匹克園區、張家口崇禮奧林匹克公園賽後命名已獲批准。以冬奧籌辦為契機，大力推進冰雪場地設施建設，積極推動冰雪運動進校園、進社區，「三億人參與冰雪運動」的目標正在逐步成為現實。充分發揮冬奧會對京津冀協同發展的牽引作用，促進交通設施互聯互通、產業發展互補互促、生態環境聯防聯治、公共服務共建共享，建設京張體育文化旅游帶，推動首鋼、延慶、張家口等區域轉型發展、高質量發展。

張建東最後表示，發揮集中力量辦大事的制度優勢，與中央有關部門、北京市、河北省建立了全面融合、協調聯動的工作機制，成立運行指揮部。10月5日，在國際測試賽開賽前夕正式啟動運行，每天進行指揮調度。這一指揮體系將一直延續到賽時，隨時發現問題、解決問題，保障賽事運行高效有序。

現場記者提問，稱北京冬奧會備戰已經進入衝刺階段，運動員的訓練情況如何？現在訓練備戰面臨的形勢和存在的問題有哪些？問題將會如何解決？

對此，國家體育總局副局長李穎川指出，北京冬奧會有力促進了中國冰雪運動競技體育水平的提升，在整個備戰過程中，中國堅持刻苦訓練、科學訓練、創新訓練，特別是加強了訓練條件的保障，不斷提升冰雪項目的競技實力。目前，中國運動員共有29支冰雪項目國家集訓隊，480名運動員正在全力衝刺，力爭在北京冬奧會上取得佳績。在備戰過程中，通過惡補運動員的短板、教練員的短板和專業訓練場地設施的短板，實現了北京冬奧會在109個小項全項目開展、全項目建隊、全項目訓練，力爭全項目參賽。

（香港01直播截圖）

李穎川續稱，當2015年北京獲得本屆冬奧會舉辦權時，中國在109個小項中約有1/3的項目從來沒有開展過，在上屆平昌冬奧會，中國的參賽項目約佔項目數量總數的一半，但這屆冬奧會，作為東道主，中國力爭實現全項目參賽的目標，是一個歷史性的突破。目前，在新冠疫情全球暴發以來，國家集訓隊無法正常出國參賽和出國訓練，失去了一部分重要的冬奧會積分，而這些積分是獲得北京冬奧會參賽的一些基本條件和必經路徑，這是目前備戰參賽工作遇到的最突出問題。

與此同時，中國大部分隊伍長時間沒有參加國際賽事，缺乏與主要對手同場競技的機會，為有針對性的組織訓練增加了難度，對運動員的臨場發揮、應變能力提出了更高的要求。中國一是充分利用國內全項目訓練的條件。現在隨著在北京首鋼、二七機車車輛廠、河北承德、崇德、淶源等地訓練設施不斷更新，特別是科學化訓練的場地建設和投入使用，讓中國的運動員訓練條件得到很好保障。在全球疫情持續蔓延的背景下，確保了中國冰雪項目運動員訓練的系統性和連續性。過去在備戰期間，都是到歐美一些國家進行訓練，現在不用出國，在北京、河北這兩個地方就可以進行科學化訓練，而且條件非常好。

二是不斷提升訓練的科學化水平。中國加強了訓練工作的全過程管理，充分利用科技助力的系統來嚴格監控訓練質量，對運動員提升競技能力幫助是很大的。在最後100天的衝刺階段，各運動隊充分利用高科技的訓練設施條件，來提升訓練的針對性和實效性，力爭在北京冬奧會上展現自己最佳的競技狀態，取得最佳的成績。

中國殘聯副理事長王梅梅補充從新冠疫情常態化下，如何確保運動員正常訓練備戰的有關情況。

王梅梅指，中國殘聯把做好備戰和籌辦工作作為重大的政治任務來抓，一手抓疫情防控，一手抓訓練備戰。新冠疫情發生以來，大家都希望在北京2022年的冬殘奧會上取得好成績。如何來確保他們能夠正常的訓練參賽，在疫情的情況下如何做到，確保這項工作做得更好，對中國也是一個很重大的考驗。備戰訓練當中，中國重點抓細落實疫情防控的各項措施，中國殘聯下發了通知，指導各省級殘聯、承訓單位以及運動隊要嚴格執行要求，國家隊所在的省市殘聯要高度重視國家隊的疫情防控工作，加大督導檢查和服務的力度，並且協調解決存在的困難和問題。國家隊實行封閉管理，在屬地疾控部門的指導下，制定了「一人一隊一策」的疫情防控方案，落實人員責任，做好訓練基地的封閉管理。同時，中國備足了防控消殺的物資，健全對內防控工作責任體系和管理制度，落實好各項措施的同時，中國的工作人員做到了各司其職，運動員遵規守紀，做好自身的防護。

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同時，中國嚴格遵守各個賽區疫情防控規定，全流程、全項目、全方位參加了《相約北京》系列的冬季體育賽事，包括殘奧高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、殘奧冰球以及輪椅冰壺等一系列測試活動。中國抓住了今年4月到6月初這麼一個難得的窗口期，舉辦了全國第11屆殘運會暨第八屆特奧會高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、冬季兩項、殘奧冰壺和殘奧冰球這六個大項的全部比賽。也督導了各賽事組委會在舉辦地的疫情防控政策基礎上，制定和實施更加嚴格的疫情防控方案，落實四方責任，使各參賽運動員、教練員以及賽會的工作人員嚴格執行防控規定和要求，確保賽事能夠安全順利圓滿完成。

在東京殘奧會上，中國體育代表團高度重視保障殘疾人運動員的身體健康和生命安全，中國制定了疫情防控工作的方案和預案，分層落實防控責任，嚴格行蹤報告管理，督導各隊嚴格落實東京奧組委以及中國代表團疫情防控各項要求，中國實現了零感染目標。中國要把在東京的防疫經驗用於北京冬殘奧會的備戰和參賽的工作當中，特別是在接下來的三個多月時間裡，為中國冬殘奧代表隊的出訪參賽提供經驗和借鑑。

北京2022年冬殘奧會備戰和籌辦工作進入了最後的決戰決勝關鍵時期，中國還要繼續做好疫情防控常態化的訓練備戰工作，爭取在家門口取得好的成績，為國爭光，為2022年冬殘奧會的「簡約、安全、精彩」舉辦，作出應有的貢獻。具體來講，一是要及時調整方案。在中國殘聯備戰2022年冬殘奧會領導小組的領導下，根據疫情的變化，及時研判，進一步優化工作方案，確保備戰參賽工作高效、有序；二是組織精兵備戰。一手抓疫情防控，一手抓好訓練備戰，制定科學的訓練計劃，確保全面完成好決戰衝刺階段的訓練任務。適時舉辦一些國際積分賽，為運動員、運動隊爭取更多獲得國際積分機會；三是參加國際賽事。爭取多參加最後這幾個月的國際賽事，能夠增加運動員的分級、成績達標的機會，力爭更多的參賽資格；最後，還是要強化保障。進一步完善運動員的保障措施，全面提升各個運動隊以及訓練基地的保障和服務水平。

現場記者提問，稱防疫手冊規定，對來華參奧人員實行閉環管理，東京奧運會也採取了同樣的方式，但出現了很多違規人員。北京冬奧會將採取甚麼樣的具體措施來保障有關人員遵守規定？

北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東回答指，鑑於全球疫情形勢依然嚴峻複雜，為了防止出現可能的疫情傳播，保障參賽各方、各利益相關方和中國民眾的安全，北京冬奧組委結合中國疫情防控的成功經驗和要求，借鑑了以往在全球舉辦的和正在舉辦的國際大型賽事疫情防控的成功經驗，與國際奧委會、國際殘奧委會認真研究，決定對涉奧人員要執行嚴格的閉環管理。閉環管理政策是這次冬奧會一個最突出的防疫特點，這樣能夠保障冬奧會在疫情安全的前提下舉行。

閉環管理一個很重要的特點，就是環內的人員是涉奧各利益相關方人員和中方工作人員、志願者，他們都執行同等的閉環管理政策，是和社會面嚴格區分開的。閉環管理也不會對運動員和其他參與者的自由活動有嚴格限制，因為在閉環的區域裡面，可以通過專用的交通工具，在駐地和場館，場館和場館之間，以及三個賽區之間自由流動。與此同時，在閉環內，運動員的奧運村或者其他利益相關方，比如媒體在簽約酒店，也會提供一些很好的體驗，像特色餐飲、特許商品零售、咖啡廳以及健身房，還有一些休閒娛樂的設施，讓大家都有一個很好的體驗。

張建東續稱，這次的測試賽北京冬奧組委就已經採取了這樣的措施，所採用的防疫措施和公布的防疫手冊上的措施基本上是一樣的。在大的閉環範圍內，運動員還是可以相對自由的通行，但必須要嚴格執行相關規定，必須要乘坐專用交通工具，不能脫離這個閉環，不能跟社會面接觸。

張建東強調，防疫手冊所闡述的一些措施都是依據最新的科研成果、專家意見，也借鑑了其他國際賽事的經驗，相信這些應對措施是可以減輕疫情風險和影響的，也希望所有涉奧人員能夠全力配合、遵守、執行這些規定。至於處罰的措施，張建東指北京冬奧組委將嚴格執行相關處罰規定。一些細節也正在和國際奧委會進行溝通，不遵守防疫手冊規定的，可能會面臨著警告、臨時或永久撤銷註冊資格、臨時或永久取消參賽資格、逐出比賽、取消相關資格等比較嚴重的後果。

現場記者提問，冬奧會如期安全順利的舉辦是離不開高質量的城市運行保障的，能否著重介紹一下北京市在這方面的情況？

北京市委常委、常務副市長崔述強回答，指目前北京市正在全力做好冬奧會、冬殘奧會的各項保障工作，這也是目前和今後一段時期北京市重中之重的一件大事，為此北京市專門成立了由市委書記任指揮，市長任執行指揮，為了協調北京市和張家口三個賽區，河北省省長同時也兼任執行指揮，專門成立了城市運行保障的指揮部，由一個辦公室、14個工作組，還有一個具體的指揮部，就是開閉幕式的指揮部來共同組成，目前各項運行保障工作在有條不紊地進行中。

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在做好疫情防控的同時，北京市著重在市政保障方面組建了142支圍繞著場館外圍的市政專業的保障團隊，還有5支屬地外圍保障團隊，這兩支團隊與場館運行團隊三方能夠「手拉手」，及時處置突發問題，全面加強市政保障能力。特別是加強安全生產的監管，全面開展重點區域外圍隱患的排查和安全檢查。為此，北京市專門制定了城市冬季能源保障方案，以確保場館的水電氣熱等各項能源供應。同時，健全極端天氣及時響應機制，做好環衛保潔、掃雪鏟冰、垃圾清運等相關工作，以保障城市平穩運行。為確保冬奧會、冬殘奧會的順利舉辦，目前京禮（北京至崇禮）高速已經建成通車，打通了北京到崇禮賽區的高速公路通道。從北京城區到延慶不超過1小時，50分鐘就到了，延慶到崇禮一個半小時就可以直達。同時還要推進奧運專用車道的施劃，規劃里程274.4公里。加強重點道路、樞紐場站、場館周邊的交通保障，研究制定了社會交通需求的管理政策，促進賽會交通與社會交通和諧順暢，既保證冬奧會、冬殘奧會順利舉辦，同時也保證城市的運行一切照常順暢。針對惡劣天氣、交通設施損毀以及軌道公交客流聚集等情況，北京市也制定了相應的應急預案。

在環境景觀方面，推進重點保障區域和聯絡線的環境整治提升，加大環境秩序的綜合治理，為冬奧會、冬殘奧會營造良好的氛圍。綜合運用冬奧會、冬殘奧會和春節以及民俗等景觀的元素，營造濃郁、熱烈的冬奧賽事氛圍。全面落實冬奧會生態環境保護的各項任務。

在氣象保障方面，建立了與國家氣象局等部門的聯合會商機制，密切關注大風、寒潮、霧霾、冰雪等天氣，及時發布極端天氣氣象訊息，同時做好應急響應。落實好空氣質量保障措施。到昨天（26日）為止，北京市PM2.5的濃度為每立方米32微克，創造了歷史同期的最優水平。

當前，籌備工作已經進入到關鍵階段，北京市協同河北省全力把保障工作做好，確保冬奧會、冬殘奧會能夠如期安全順利舉辦。

現場記者提問，《相約北京》的系列賽事目前正在進行，整體的進度怎麼樣？尤其是各方的反饋如何？北京冬奧組委希望通過這次測試賽達到什麼樣的目的？目前的狀態跟冬奧會正賽相比還有哪些差距？

北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東回答，指在冬奧會和冬殘奧會的正式舉辦之前，要舉辦一系列的測試賽或者測試活動，這是國際奧委會、國際殘奧委會的要求，也是歷屆奧運會的慣例。這次《相約北京》的系列測試活動是從10月份開始，一直要持續到12月底，要進行10場國際測試賽，3個國際訓練周，還有2場國內的測試活動。在各方面的共同努力下，特別是在場館團隊和各個賽區組委會的艱苦努力下，北京冬奧組委一切工作都是按部就班，所有賽事都是在如期順利舉辦。這當中包括已經順利舉辦的，一個是速度滑冰的中國公開賽、亞洲花樣滑冰的公開賽，短道速滑的世界杯和雪車、鋼架雪車計時賽，這些已經順利結束了。從運動員、國際技術官員以及單項體育聯合會的反饋來看，他們對場地設施、疫情防控、賽事組織、運行保障等各個方面都給予了很高的評價。

張建東稱，現在正在進行的是輪椅冰壺世錦賽，還有幾項賽事即將開賽，一個是雪橇世界杯，當然首先要進行雪橇的訓練周，然後再進行世界杯比賽。還有是在張家口賽區的單板滑雪和自由式障礙追逐世界杯，還有跳台滑雪以及北歐兩項洲際杯等。目前剩餘的這些賽事也都在按照計劃有序準備。這次測試賽是冬奧會賽前最後一次實戰檢驗的機會，對於積累賽時防疫和運行經驗、如期安排順利辦賽，都具有非常重要的意義。

雖然測試賽和冬奧會正賽還有一些區別，有不同的特點，因為測試賽都是由國際單項體育組織來主導的，有單項體育組織的特殊規定，但北京冬奧組委都是按照計劃開展了冬奧會的全要素測試，來全面檢驗賽事運行的各項準備工作，磨合運行機制，積累更多的實戰經驗。

至於要實現的目標，張建東表示主要是這幾方面的目標，一是對疫情防控和場地設施，二是對競賽組織、場館運行，三是賽事服務，外圍保障，包括對指揮調度體系進行檢驗。這些既是測試的重點，也是這次測試要達到的目標。

張建東續稱，在這個基礎上，北京冬奧組委重點抓這麼幾項工作，一是對防疫措施進行全面檢驗，嚴格落實防疫措施。因為這次測試賽期間，來自境外的人員達到2000多人，包含運動員、隨隊官員、國際技術官員，也包括計時計分等一些專業人員。所以，北京冬奧組委對入境人員落實遠端防控、疫苗接種、核酸檢測等措施，從遠端防控的角度要嚴格要求。另外，嚴格執行賽時的閉環管理政策，所以這次測試賽執行的是和冬奧會賽事同樣的閉環管理方式。北京冬奧組委要嚴格落實「分區不重疊、留線不交叉、見面嚴控制、人員不跨界」，這四句話是講場館在閉環管理的，特別是在流線設計上，避免更多人員的交叉，這都是一些細節方面的問題，北京冬奧組也都在抓，通過這些措施來檢驗防控的措施。

二是要精心做好賽事組織，全面提升運行保障能力。測試賽一個很主要的目的就是要檢驗場館競賽的設施設備是不是能夠滿足賽時運行的要求，包括冰面、雪道的質量是不是能夠達到單項體育組織的要求。還有就是計時計分系統、電視轉播、體育展示、頒獎，包括新聞采訪，興奮劑檢測等，這些工作都需要聯動來進行，所以這也是北京冬奧組委測試的一個很重要的方面，就是運行保障場地設施，通過這樣一些測試，盡可能找到一些存在的問題和薄弱的環節。

三是要提供精心服務，提升參賽體驗。這也是結合競賽項目和運行來安排的，特別是針對這次測試賽實施閉環管理的情況下，怎麼給運動員和各利益相關方提供一個很好的參賽體驗。在這方面工作上是很有針對性的，在關心關愛參賽人員和服務保障人員上都做了精心安排，力求為參賽各方提供舒適、便捷、安全的服務，做到「問題需求有人聽、協調處理有人盯、問題解決有人查」。正如北京市委書記蔡奇強調，這就是冬奧會的接訴即辦，有問題就要及時解決，這次測試賽是採取這樣的方式，各個場館團隊認真聽取各方面的意見，不斷提升服務保障質量。

總之，通過前幾場測試賽，北京冬奧組委發現了一些需要進一步優化和提高的問題，也在每天進行復盤評估，聚焦問題，逐項解決，不斷提升辦賽能力和水平，也請大家進一步關注、關心和幫助。

現場記者提問，河北省張家口市作為冬奧賽區將承辦大部分雪上項目的比賽，為此也改建和新建了雲頂和古楊樹這樣的場館群，在國際測試賽即將開始的時候，想知道這些場館的籌辦情況怎麼樣？另外，一些新建場館的賽後利用方面有哪些計劃和安排？

河北省副省長嚴鵬程回答，他表示，北京攜手張家口舉辦第24屆冬奧會和冬殘奧會，是以習近平同志為核心的黨中央對河北的信任和關懷，給河北帶來了千載難逢的重大發展機遇。河北省委、省政府堅決落實習近平總書記關於冬奧工作的一系列重要指示批示精神，將辦好冬奧作為重大的政治任務，聚焦賽事籌辦舉辦的各項重點任務來精心部署，舉全省之力持續推進。

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張家口作為北京冬奧會和冬殘奧會三個賽區之一，屆時將承擔大部分雪上項目的比賽，將產生51塊冬奧會金牌，46塊冬殘奧會金牌。張家口賽區為此建設了4個競賽場館和5個非競賽場館，4個競賽場館包括國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心、國家冬季兩項中心和雲頂滑雪公園。五個非競賽場館，包括冬奧村、山地新聞中心、山地轉播中心、頒獎廣場，還有制服和註冊分中心，高標准、高質量完成場館建設是冬奧籌辦的重中之重。借此機會，分享三方面的訊息：

第一，場館的規劃建設有亮點、有看點。張家口賽區的所有場館全部集中在崇禮區太子城的核心區域。在場館建設中，河北省認真落實以運動員為中心，可持續發展和節儉辦賽三大理念，堅持百年大計和國際標準，組織國內外頂級的團隊，科學編制了冬奧場館及綜合配套等系列規劃，著力打造優質、生態、人文、廉潔的精品工程。河北省把幾個主要場館作為一個整體進行了規劃設計，其中就有一條3公里長的圓形環道連接了國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心、國家冬季兩項中心。圓形的環道冬季被白雪覆蓋，被形象地稱為「冰玉環」。國家跳台滑雪中心又名「雪如意」，不僅擁有世界上最長的跳台滑雪賽道，而且其造型與中國傳統的飾物如意完美契合，以美輪美奐的身姿向全世界詮釋中國文化、講述中國故事。

第二，幾大場館均已通過國際認證。截止到去年底，張家口賽區76個冬奧項目全部完成建設任務。今年8月，冬奧村具備了入住條件。前不久，國際冬季單項體育聯合會對張家口賽區的比賽場地、訓練賽道進行了賽前最後一次考察認證，對場館建設質量給予了充分肯定，認為全部達到比賽要求。特別是「雪如意」、「“冰玉」”等標誌性建築，受到了國際奧委會和國際冬季單項體育聯合會的高度贊譽，認為國家跳台滑雪中心是目前世界上最具設計感、獨一無二的跳台滑雪場館，是世界上最壯觀的場館之一，雲頂滑雪公園是世界上最好的單板和自由式滑雪場館之一。

第三，場館的賽後利用已有安排考慮。奧運場館的賽後利用歷來受到各方關注。為發揮好張家口賽區場館的賽後功能，河北省已經研究制定了專門的方案。總的考慮是：充分發揮場館所在太子城區域的交通區位優勢，利用自然氣候等各方面的有利條件，積極推進場館的市場化運營。通過更多承辦各類重大體育賽事，廣泛開展群眾性冰雪文化體育活動等方式，將張家口賽區打造成「全季、全時、全域」的冰雪娛樂中心和避暑旅游勝地，其中雲頂滑雪公園賽後將以冰雪運動和山地度假為重點，打造集運動、休閑、會議、度假為一體的山地型旅游度假區。國家跳台滑雪中心賽後將打造成集高端會議、休閑體驗於一體的特色商務旅游區，國家越野滑雪中心賽後將改建成山地公園，組織冬夏兩季的冰雪文體活動。國家冬季兩項中心在滿足國家體育專項訓練和賽事的同時，建成適合青少年的滑雪培訓和冰雪體驗基地。

現場記者提問，中國首次參加冬殘奧會是在2002年，現在中國的冬殘奧會運動員已經由不到50人發展到1000多人，在多個項目上都獲得過國際大賽的冠軍。冬殘奧會的舉辦對於中國殘疾人參與冰雪運動有甚麼樣的推動作用？如何動員殘疾人更多融入到「三億人參與冰雪運動」的號召當中？

中國殘聯副理事長王梅梅回答，隨著冬殘奧在中國的普及和開展，在北京2022年冬奧會、冬殘奧會申辦成功以後，取得了長足的進步和發展。申辦成功以後，從2016年開始，中國殘聯連續五年舉辦了殘疾人冰雪運動季，開展的地區從最初的14個發展到31個，總體呈現出區域不斷擴大、受益人群逐步增加，活動的層次越來越豐富，結構也更加科學，內容是豐富多彩的，項目設計新穎有趣，各方共同推動，社會關注度高的特點。在殘疾人群眾冬季運動普及之下，殘疾人冰雪運動的整體發展提升特別快，全國每年參與冰雪季活動的殘疾人超過30萬人次。這也為中國殘聯實現習近平總書記提出的推動「三億人上冰雪」做出了積極的貢獻。

在冰雪季活動期間，中國殘聯開展緊緊圍繞北京和河北兩地承辦全國引領活動，依托黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古，作為全國主場來開展活動。中國殘聯還拓展了江蘇、浙江、廣東等東部和南部地區的區域中心活動，來一並推進。同時中國殘聯還調動了陝西、新疆等西部地區也參與到這項工作當中來，利用殘疾人五大專門協會積極開展殘疾人冰雪運動活動。

在共同參與和推動下，因地制宜舉辦了很多冰雪特色的活動。比如，中國殘聯開展冬殘奧項目的體驗活動，大眾冰雪，包括仿冰、仿雪等體育賽事，中國殘聯開展了冰雪嘉年華、夏令營等，包括疫情發生以來，中國殘聯在線上開展了很多冬季項目的康復健身活動，來指導殘疾人開展豐富多彩的活動。同時，中國殘聯還創編和推廣了很多殘疾人朋友喜聞樂見的活動，比如迷你滑雪、旱地冰壺、旱地冰球，這些活動受到殘疾人極大歡迎。為了進一步普及和擴大，中國殘聯創編了一些殘疾人冬季健身項目的活動指導手冊、製作視頻，發放到基層、社區，能夠帶動和推動更多的殘疾人朋友參與到整個冬季冰雪運動的活動當中，享受冰雪的快樂。

離2022年冬殘奧會的步伐愈來愈近，中國殘聯還要舉辦第六屆殘疾人冰雪活動，進一步推動殘疾人參與到北京冬奧會、冬殘奧會當中，進一步為舉辦一屆成功精彩的北京冬奧會、冬殘奧會營造一個良好的氛圍。

現場記者提問，目前北京冬奧會場館建設進展情況如何？相關配套設施的建設情況如何？

北京市委常委、常務副市長崔述強回答，按照冬奧組委的要求，北京冬奧會、冬殘奧會共有各類場館項目39個，其中由北京市負責組織協調建設的北京賽區、延慶賽區的項目有30項，目前包括競賽場館和冬奧村在內的28個項目已經完工，測試賽也已經用上了，在施的還有2項，一個是國家體育場改造，還有一個是北京頒獎廣場。與冬奧會、冬殘奧會相關的還有33個臨時設施的建設，目前也都在按計劃實施過程中，到今年12月底，整體上都能完工。

因為要辦冬殘奧會，提供無障礙的賽事環境，這也是北京冬奧會和冬殘奧會申辦承諾和籌辦工作的一項重要內容。經過不斷努力，全市無障礙環境規範性、適用性和系統性水平，借這次舉辦冬奧會、冬殘奧會，也得到了顯著提升。目前首都核心區，冬奧和冬殘奧賽事服務保障相關區域已經基本實現了全域無障礙化，全市範圍累計整治整改無障礙設施的點位28.9萬個，精心打造了100個無障礙的精品示範街區、100個“一刻鐘無障礙便民服務圈”和900多個無障礙示範工程。在測試賽中，有一些設施已經開始用上了，大家在試的過程中提出一些問題，推動不斷完善，總體大家還是滿意的。北京市把場館建設好，確保冬奧會、冬殘奧會都能夠順利辦好。

現場記者提問，第一，鑑於中方對冬奧會的防疫管理如此嚴格，將在冬奧會防疫工作上部署多少資源，是否會從全國其他地方資源中進行抽調？如果抽調的話，會不會導致其他地方的防疫留下缺口？如果發生新的陽性病例會怎麼樣進行處理？第二，對開幕式和閉幕式有甚麼具體的計劃，有哪些人將會參加，多少人會參加，將會如何進行管理？

北京冬奧組委執行副主席、北京市副市長張建東回答，關於疫情防控的問題，確實，疫情防控對舉辦冬奧會來講是一個最大的挑戰。應該說，沒有防疫安全，就沒有成功辦奧。北京冬奧組委始終把冬奧會的疫情防控，作為工作的重中之重來抓。

在冬奧會和冬殘奧會期間，北京冬奧組委會採取一系列綜合防控措施，最大限度降低境外疫情輸入的風險，既要保障參賽各方的安全，也要保障主辦城市民眾的安全，確保比賽能夠如期安全順利地舉辦。北京冬奧組委跟國際奧委會、國際殘奧委會已經研究磋商，廣泛徵求了各個利益相關方的意見，制定並發布了第一版疫情防控手冊，這個手冊很重要的一點就是堅持把運動員和參賽各方，包括中國公眾的安全放在首位。

手冊的重點主要包括以下幾個方面：一是加強遠端防控，這可以有效減少輸入風險，包括入境14天之內的自我健康監測，按規定進行核酸檢測等要求。二是執行嚴格的疫苗接種政策。三是入境後要執行嚴格的閉環管理。四是全過程堅持常態化防控措施。另外，冬奧會防控工作一個很重要的特點，就是把防控工作納入屬地政府的疫情防控體系當中去。北京市委書記蔡奇也是冬奧組委的主席，在調度城市運行防控的同時，也在調度冬奧會的疫情防控，就是把疫情防控納入城市一體化防控體系，也將涉冬奧場所和相關活動的疫情防控工作，納入到屬地疫情防控的統一管理當中，統一調度資源，能夠為冬奧會、主辦城市的疫情防控提供有力保障。

關於涉及到開閉幕式的有關情況。開閉幕式深受海內外各界關注，北京冬奧組委堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，正在開展開幕式籌備工作。前期，北京冬奧組委已經成立了開閉幕式工作部，也組建了老中青相結合的主創團隊，經過主創團隊辛勤的工作，以及與國際奧委會、國際殘奧委會的密切合作，創意方案已經確定，制作、排練等各項工作也都在有序開展。大家也知道，這次開幕式活動將在國家體育場鳥巢進行，北京冬奧組在鳥巢也專門成立了國家體育場運行團隊，統籌做好開閉幕式的組織和運行工作。

現場記者提問，在冬奧會和冬殘奧會籌辦過程中，習近平總書記就「綠色辦奧」作出重要指示，強調要堅持生態優先、資源節約、環境友好，為冬奧會打下「美麗中國」底色。請介紹一下河北省張家口在冬奧會籌辦中，落實「綠色辦奧」方面的情況和做法。謝謝。

河北省副省長嚴鵬程回答，習近平總書記多次強調要堅持「綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」，河北省始終牢記習近平總書記的囑托，在黨中央、國務院的堅強領導下，在北京冬奧組委的統一指揮下，精心做好各項籌辦工作。張家口作為「首都水源涵養功能區和生態環境支撐區」，這個功能定位要求更加重視「綠色辦奧」問題。幾年來，河北省堅決貫徹習近平生態文明思想，把「綠色辦奧」理念貫穿到冬奧籌辦的全過程、各領域，重點從五個方面著手：

一是綠色場館。高標準、高質量施工，最大限度保護山體結構和風貌，減少對環境的負面影響和資源浪費。規劃建設了低能耗的場館和「海綿賽區」，4個競賽場館目前均已獲得綠色雪上運動場館三星級標識，張家口奧運村獲得了綠色建築三星級標識。

二是綠色生態。張家口市持續開展了「藍天、碧水、綠地、淨土」行動，申辦冬奧成功以來，共完成造林綠化1368萬畝，目前PM2.5平均濃度是29微克/立方米，崇禮區已經降到了16微克/立方米。壩上地區在全省率先實現了地下水採補平衡，受污染土壤安全使用率達到了百分之百。

三是綠色產業。著力推動冰雪裝備製造、冰雪旅游、大數據、高端裝備製造、現代服務業等產業的蓬勃發展，高耗能行業佔規上工業的比重較籌辦之初的2015年下降了7.2個百分點，高技術產業增加值占規上工業比重五年間提高了20個百分點，特別是冰雪運動裝備產業園被授予國家新型工業化產業示範基地，冷資源正逐漸變成了熱經濟。

四是綠色能源。河北省大力發展了風力發電、光伏發電，張北柔性直流電網試驗示範工程正式投運，每年可向北京地區輸送清潔電量大概141億千瓦時，冬奧會賽時張家口賽區百分之百採用綠電供應。

五是綠色交通。張家口市致力於創建國家「公交都市」和「優先發展公共交通示範城市」，累計更新增加清潔能源公交車800多輛，優化公交線路48條，增開公交線路68條，主城區500米站點覆蓋率達到了90%以上。

隨著「綠色辦奧」理念的落地落實，隨著張家口「首都水源涵養功能區和生態環境支撐區」建設的縱深推進，隨著京張生態環境聯防聯控機制的進一步健全完善，張家口乃至整個京津冀區域的生態環境質量將持續改善，愈來愈好。

現場記者最後一條提問，中國在申辦2022年冬奧會時向世界承諾，要推動「三億人參與冰雪運動」，請問現在冰雪運動在中國的普及情況如何？

國家體育總局副局長李穎川回答，帶動「三億人參與冰雪運動」，是習近平總書記代表中國政府作出的承諾，一直以來受到高度關注。中國幅員遼闊，自然條件差異很大，申辦2022年冬奧會前，中國冰雪運動主要集中在東北、華北和西北這些冰雪資源較豐富的地區開展。申辦北京冬奧會成功後，全國各地圍繞習近平總書記提出的帶動「三億人參與冰雪運動」，因地制宜地開展了一系列群眾冰雪運動。北方地區具有冰雪運動的傳統和良好的資源，南方地區，客觀講缺冰少雪，但隨著中國經濟社會和科學技術的發展，日益成熟的製冰技術讓冰雪運動實現了全國覆蓋。比如南方城市，室內冰上運動現在蓬勃開展，特別是一些環保綠色的人工造雪技術，推動了南方條件適宜的城市和地區建設了很多室外滑雪場。比如現在海南室內冰場有很多。另外，中國很多地區還利用VR、AR、旱雪、液態仿真冰、氣膜、可拆卸裝置等新技術、新材料、新工藝建設群眾身邊的冰雪場地設施。可以說，愈來愈多的老百姓走上冰場、走進雪場，充分享受了冰雪運動帶來的健康和快樂。

冰雪運動現在已經成為老百姓特別是年輕人喜愛的休閒、時尚的運動項目，也成為中國家庭的生活方式之一。所以，參與冰雪運動的人群現在已經覆蓋到全國。雖然現在冰雪運動在中國蓬勃發展，相比於冰雪運動傳統國家，中國的基礎還是比較薄弱的。但中國現在已經成為世界第二大經濟體，科技實力和創新能力都取得顯著進步。所以，中國綜合實力完全可以支撐冰雪運動跨越式發展，圍繞「三億人參與冰雪運動」，現在從中央到地方，已經形成了多個部門共同參與、全社會協同的發展局面。相信在各界的共同努力下，帶動「三億人參與冰雪運動」這個目標是完全可以實現的，讓冰雪運動的發展成果惠及百姓，為國際奧林匹克運動的發展作出積極貢獻。

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據此前消息，國際奧委會（IOC）早前已經審議北京冬奧會和冬殘奧會疫情防控關鍵政策，主要共有六項，包括實施閉環管理、僅向境內人士售票，以及所有註冊人員入住簽約酒店等。防疫規定還提到，參賽運動員疫苗「應接盡接」，同時所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員都將進行每日核酸檢測。

另外交部發言人趙立堅在周二（26日）的新聞發布會上亦指，北京的「冬奧味」愈來愈濃，周三就是北京冬奧會倒計時100天，6年多的籌辦工作已進入衝刺階段。中國將為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「這是中國對世界的承諾，我們一定會兌現，也一定能兌現。」