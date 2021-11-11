北京冬奧｜落錯閘累波蘭選手腿部骨折　官方慰問兼全面檢查賽道

北京冬奧將於明年2月舉行，位於北京延慶的「雪遊龍」國家雪車雪橇中心近日舉辦國際訓練周，波蘭無舵雪橇選手索喬維奇（Mateusz Sochowicz）周一（8日）訓練時，疑因賽道錯誤落閘，導致他直接撞上閘門受傷。

北京冬奧組委會表示，索喬維奇腿部骨折，事後已接受手術，目前正在康復，國際雪橇聯合會會同場館團隊已全面檢查賽道。



索喬維奇已接受手術，目前正在康復。（北京冬奧組委會）

據路透社報道，索喬維奇周一訓練時看到賽道亮起綠燈，於是起步出發，但在其中一個彎道發現前方關上閘門，令他直接撞上閘門，導致左膝骨折，右腳亦被割傷至入骨。

索喬維奇表示，事發時曾試圖跳過閘門，若他不作閃避，就有可能出現悲劇後果。他又稱，場館團隊反應遲緩，事發時手足無措，令他在冰上等待半個小時才被送往醫院接受手術，形容場館團隊「非常無能」。

國際訓練周後，國家雪車雪橇中心將於11月19日舉辦雪橇世界杯賽。雪橇世界杯賽設項與北京冬奧會時完全一致，包括男子單人雪橇、女子單人雪橇、雙人雪橇和雪橇團體接力4個小項。這是中國首次舉辦雪橇世界杯級別的賽事，也是運動員為參加北京冬奧會雪橇項目獲得配額的一站重要積分賽事。