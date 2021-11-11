北京冬奧｜制服設計以中國山水配高科技獲狂讚　原來是她操刀

日前，冬奧會制服裝備正式亮相，順帶着還發布了一則制服宣傳片，包括了志願者、技術官員和工作人員等服裝。畫面中，身着統一制服的國家隊向我們走來，氣宇軒昂，這陣仗誰頂得住啊！網友們看完都只有一個反應：「牛！」



官方表示，這套制服裝備是從600多套設計作品中脫穎而出的，並且前後進行了8輪優化才有了現在的最終版本。網友們最關心的問題是：「太好看啦，我能買到嗎？」不得不說，這幾套制服外顯東方文化山水韻雪山影，內有科技硬核，可謂內外雙優！

根據設計要求，冬奧會的制服設計視覺元素，取自中國傳統山水畫《千里江山圖》的青綠山水和冬奧會核心圖形中的「賽區山形」。制服分別採用「山河映朝霞」和「河山初春霽」作為設計理念，光聽名字就感受到詩意。

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首先，迎面走來的是工作人員制服，顏色選用沉穩的墨色和躍動的霞光紅，展現的是工作人員的實幹和熱情精神。黑與紅也代表中國古代祭祀天地的服裝色彩，是最高等級的禮儀色彩。這也表達了中國作為衣冠大國，所具有的禮儀與文明。技術官員制服主色調是灰色，源自於北京冬奧色彩系統中的「長城灰」，彰顯的是技術官員的客觀公正，並且還配置了毛線帽，從頭暖到腳。掐指一算，踏踏子也算是雙奧之服了！

志願者制服中的「天霽藍」，是中國傳統陶瓷珍品——霽藍釉的顏色，發色沉穩，具有寶石般的光澤。藍色讓志願者們穿上更加朝氣蓬勃。「瑞雪白」作為制服的調和色，象徵在白雪覆蓋下的世界純凈高潔。「瑞雪兆豐年」的吉語，也恰恰契合了北京冬奧會的舉辦時間——春節。有網友乍一看以為是校服，但不得不承認，論集體服裝還是校服永遠的神！這波種草範圍深廣，想拔草！冬奧會服裝太好看了！穿着制服在人群裏，你就是最靚的仔！在這三款服裝中，採用相似的圖形、不同的顏色，是制服區分不同身份人群、又保證視覺同一性的基本手段。

戰服為運動員而生，在設計之前，設計師給運動員全身塗滿黑點，可以追蹤運動員的動作，細化研究運動員的皮膚伸展規律，進而精細化設計比賽服的結構。通過科學的材料選擇和穿搭，每件制服都防風拒水、透濕透氣、柔韌質感，這樣就能滿足冬奧會特殊的氣候條件需求。設計師甚至帶着不同年齡的人群去高山上實地測驗，面對我們的奧運賽事，一點都容不得馬虎！除了衣服材質的特點，鞋子在設計上也有巧妙的地方。冬奧會的鞋子使用了一鍵旋鈕閉合，單手操作即可，非常方便。鞋底則使用了專業冰面止滑鞋底。防滑並且有抓地性，保障了每位參與人員的安全。制服手套則是自帶「比心」效果，主要是增加了摩擦，具有防滑功能。手套指尖為可觸屏材料，保證戶外也能操作屏幕。後背有隱形口袋，手套等工具隨時收納。

而這次的設計師名叫賀陽，來自北京服裝學院，也是08年北京奧運會制服的設計師……

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2008年對賀陽老師來說也有着一段特殊的記憶，「要把北京奧運制服，設計成里程碑式的新符號」，成為了她當時最大的心願，為此她付出了自己的全部精力。就在2008年的那個夏天，如她所願，奧運制服「行雲流水」穿梭於北京城內，形成了獨特的奧運名片。靈動的祥雲圖案，制服色彩動感流暢、歡快大方,傳達了奧運理念和中國元素。其實，賀陽老師最初的理想是當科學家。五歲多跟隨父母下放到農村，高中才轉學到湘潭市，基礎差，高考時差了幾分沒考上，準備復讀再考。一次偶然，父母得知拍電影特缺服裝設計師。他們覺得做服裝應該將來生活有保障，因為不管什麼時候，每個人都需要穿衣服。於是，1984年，她考上中央工藝美術學院服裝系。

賀陽老師是教授，但她同時也是乙方。在服裝設計上，她不僅承包了奧運賽事服裝，還有第十六屆亞運會頒獎禮儀服裝，「神七」、「神九」、「神十一」宇航員艙內工作服、睡袋包、保暖裝備等。在網路有很多甲方乙方的段子，我們總是拿甲方的無理取鬧，乙方的百折不撓開涮。而在賀陽老師看來，最重要的是要聽得進來自各方面專業的或不專業的意見。「實際上，只要你認真聽取別人意見，往往會發現沒有完全不能改的設計，也能發現新的可能性」。在實戰經驗中，賀陽老師還給我們提供了面對客戶的思路。在給客戶看設計圖時，也需要一定的技巧。如果將設計圖留下讓群眾討論，一般都會黃的，因為作品不可能滿足所有人的喜好，七嘴八舌，決策者也會動搖的，找準拍板的人進行溝通、交流容易成功一些。

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賀陽老師說，如今，中國的服裝喪失了可識別性，中國人應該穿什麼，大家都說不清楚，這是因為我們不了解祖先的服裝。比如，已出土的歷代服裝，沒有人研究關於它的尺度、工藝和穿着體驗，連專業人員都沒有見過實物或近距離接觸過，如何能了解傳統服裝？難怪國產影視服裝像日韓的，所謂時裝中國風實質上還是西方服裝的語言，只是放了點中國的符號，因為我們不了解祖先的服裝。賀陽老師能在聽取各方意見的同時，堅持自己的傳統元素，這樣的設計著實不易。被問到是否有感覺困難的時刻時，賀陽老師說：「我們這一代人，堅持是最大的特色。」當我們遇到困難時，我的第一個反應就是克服它！

功能性、民族性和藝術性的完美結合

冬奧會制服設計工作的特殊使命，是在限制中尋求創新與突破。在賀陽老師的設計之下，我們看到了如今的將水墨藝術等中國傳統文化元素運用於冬奧制服的成果：功能性、民族性和藝術性完美結合，實現溫度變化和場景轉換下的自由穿搭。這些工作人員、技術官員和志願者的專屬身份標識，將在冬奧賽場形成一道流動的風景線。大國形象，大國氣派，由此可見！民族精神，文化自信，集中體現！讓我們一起期待東奧會這場盛世吧！

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