17歲考入中科院後被勸退　「東方神童」魏永康病逝　終年38歲

13歲時高分考入大學，被譽為「東方神童」的魏永康，本月9日因病離世，終年38歲。



1983年6月，魏永康出生於湖南岳陽市華容縣一個普通家庭。父親魏炳南是一名退伍軍人，母親曾學梅是一名百貨公司工人。由於從小天資過人，剛出生2、3個月，曾學梅就開始教兒子識字、讀唐詩，令魏永康2歲時就掌握1000多個漢字，4歲基本學完初中階段的課程，小學只讀了2年級和6年級。

1991年10月，年僅8歲的魏永康連跳幾級進入縣屬重點中學讀書。13歲時，魏永康以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南省年齡最小的大學生。2000年，17歲的魏永康大學畢業後考入中科院高能物理研究所碩博連讀研究生。

曾學梅認為，魏永康只有專心讀書將來才會有出息，於是她包攬所有家務、照顧他的生活起居，直到兒子讀湘潭大學時，她也一直跟在身邊陪讀。

然而，魏永康到中科院讀書後，因缺乏母親的照料而無法適應、安排自己的學習和生活。2003年7月，讀了3年研究生的魏永康在未取得碩士學位下被中科院勸退。曾學梅開始反思自己的教育方法，而魏永康回家後亦慢慢成熟，學做家務，照顧自己的生活起居。

2005年，從中科院輟學回家近2年的魏永康接受《瀟湘晨報》採訪時稱，自己每天早上7時起床，8時準時趕到華容縣人大上半天班，下午的時間自由支配。問到最大的心願，魏永康毫不猶豫地說是在學校讀書，「讀書是我的特長和樂趣」。

報道指，魏永康與妻子付碧相識於2005年，前者當時在上海一間航天研究機構上班，女方則是趁暑假到上海玩，由於租住的地方近，兩人結識後拍拖，至2008年10月1日結婚。婚後，兩人育有一兒一女。付碧曾表示，魏永康早已從木訥的「神童」變成懂得生活的丈夫，並非傳言中所說「不近人情」，而是變得開朗許多，兩人過着普通幸福的生活。