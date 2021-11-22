彭帥與國際奧委會主席視像通話30分鐘　稱自己平安

中國知名女網球手彭帥事件繼續引起廣泛關注後，國際奧委會（IOC）11月21日發聲明稱，主席巴赫（Thomas Bach）當天與彭帥視像通話，彭帥稱自己平安無事。
國際奧委會的聲明指，除了彭帥外，國際奧委會運動員委員會主席泰爾霍（Emma Terho）及國際奧委會委員、中國女子羽毛球前運動員李玲蔚也有參與這場30分鐘的視像通話。
聲明稱，在通話開場時，彭帥感謝國際奧委會對她的關心，解釋稱自己平安、狀況良好，居住在位於北京的家，她同時稱，希望自己的私隱得到尊重，所以目前傾向花時間與家人及朋友一起。她稱將繼續參與她熱愛的網球運動。
根據聲明，泰爾霍表示看到彭帥安好後鬆一口氣，「她看起來是放鬆的，我向她表達我們的支持，在任何時間方便時可與我們保持聯繫，她明顯對此表達謝意。」
巴赫邀請彭帥共進晚餐
聲明又稱，在通話尾段，巴赫談到自己2022年1月將到北京，邀請彭帥一起吃晚餐，聲明指彭帥欣然地同意。
多國政府近來表達對彭帥事件的關注，聯合國人權事務高級專員辦公室、美國白宮、法國外交部等均曾發聲。
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