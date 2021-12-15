Omicron｜內地專家籲接種加強針　溝針抗體較打3針滅活疫苗高10倍

新冠病毒Omicron變異株波及內地，天津、廣州先後通報2宗境外輸入感染者。疫情會否形成社區傳播、如何加強防護等問題備受關注。內地官方呼籲民眾，盡快接種新冠疫苗加強針，並指「溝針」效果更佳。



北京市海淀區近日開展3至11歲新冠疫苗第二劑次接種。（新華社）

內地發現Omicron變異株後，引發廣泛關注。廣州公共衛生專家王鳴表示，新冠病毒發生變異是一種常態，但無論如何變化本質上都是新冠病毒，因此接種新冠疫苗仍有肯定的防護效果。王鳴稱，雖然現時沒有對Omicron掌握更多的權威數據，但是接種新冠疫苗對預防重症仍有很好效果，因此民眾應盡快接種加強針，通過提升體內抗體水平，最大限度地降低感染和傳播風險。

此外，內地公司智飛生物周一（13日）在官網發布消息稱，假病毒中和試驗的結果表明，該公司旗下的三劑次重組蛋白疫苗對Omicron變異株仍然有效，其中二、三針間隔4個月以上的接種者血清100%檢測到針對Omicron變異株中和抗體。據了解，這是內地首個表明對Omicron變異株有效的新冠疫苗。

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那麼，溝針能否更有效地應對Omicron變異株？據《環球時報》消息，中國食品藥品檢定研究院（中檢院）的檢測結果顯示，接種2劑滅活疫苗後序貫加強1劑腺病毒載體新冠疫苗（吸入劑型），針對Omicron變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株僅略有下降，較三針滅活疫苗接種後中和抗體滴度高10倍。康希諾生物方面亦透露，該公司的腺病毒載體疫苗針對Omicron變異株可以提良好保護。

中國疾控中心主任高福亦指，新冠疫苗接種要「少量多次，異源接種」，「少量多次」符合免疫學的基本原理，「異源接種」則是指以A疫苗作為初級免疫，再接種B疫苗加強，「比AA、BB的接種方案效果要好。」