廣東省政府：重點支持橫琴、前海實行市場准入特別措施

廣東省政府新聞辦周一（20日）召開新聞發布會，省市場監管局黨組書記、局長麥教猛就《廣東省市場監管現代化「十四五」規劃》（下稱《規劃》）作出解讀，強調重點支持橫琴、前海兩個合作區實行市場准入特別措施，積極建立與港澳銜接、國際接軌的監管標準和規範制度，建設灣區統一大市場等。



會上提到，《規劃》明確推動商事登記「銀政通」服務向港澳、一帶一路沿線國家和地區拓展，推動競爭政策在粵港澳大灣區先行落地，推進粵港澳大灣區消費維權一體化建設。重點支持橫琴、前海兩個合作區實行市場准入特別措施，實施市場主體准入「承諾即入製」，建立高度便利的市場准入制度，服務打造最具活力灣區。

麥教猛就《廣東省市場監管現代化「十四五」規劃》作出解讀。（南都）

該省會聚焦市場監管重點領域，推進大灣區標準化體制機制改革，高水平建設粵港澳大灣區標準化研究中心，研究制定發布「灣區標準」。鼓勵檢驗檢測認證機構開發基於上述標準的檢驗檢測認證服務項目，構建粵港澳大灣區檢驗檢測認證合作機制，推進質量基礎設施互聯互通，積極探索具體問題的「一事三地」、「一策三地」、「一規三地」，以點帶面推動三地規則銜接，建設灣區統一大市場。

會上提出重點支持橫琴、前海兩個合作區建設知識產權創造、保護、運用、服務全鏈條生態體系，支持橫琴建設國家海外知識產權糾紛應對指導中心珠海分中心，支持前海建設國際化綜合性知識產權運營服務平台，構建知識產權保護新高地；又提到探索搭建大灣區食品標準體系和檢驗檢測平台，建設大灣區藥品醫療器械研發、生產、流通和使用的「軟聯通」機制，聯合開展食品藥品安全科技攻關，並重點支持橫琴、前海兩個合作區建立科學的食品藥品安全標準體系，強化食品藥品生產、經營全過程監管。

據了解，《規劃》明確了27項主要發展指標，設置了十大重點工程專欄。預計到2025年，全省企業登記註冊網辦通過率達到80%。