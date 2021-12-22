西安多人感染出血熱後傳「吃草莓會得病」　專家：沒有直接關係

陝西西安近日出現多例出血熱患者後，內地網絡就廣傳「吃草莓（士多啤梨）會得出血熱」的流言，並關注到出血熱這個病的背景，包括是否會人傳人。對此，有學者表示，出血熱的主要傳播途徑是由鼠傳人，人傳人非常罕見，而吃草莓和出血熱是沒有直接關係的。



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出血熱指的是腎綜合徵出血熱，又稱流行性出血熱，是由攜帶漢他病毒的鼠類傳播的自然疫源性傳染病。據江蘇省疾病預防控制中心急性傳染病防制所主管醫師王笑辰介紹，中國每年出血熱病例，佔了世界病例總數逾九成，是受漢他病毒危害最嚴重的國家，31個省（自治區、直轄市）均有病例報告，發病較多的省份有陝西、黑龍江、湖南、湖北及山東等，而中國發現53種動物攜帶漢他病毒，主要宿主動物為囓齒類，黑線姬鼠、褐家鼠是主要宿主動物和傳染源，林區以大林姬鼠為主。

黑線姬鼠是主要宿主動物和傳染源之一。（搜狗百科）

出血熱的潛伏期通常為7至14天，以2周多見，典型病例有發熱、出血、腎損害三大主徵。據介紹，發熱是出血熱早期必有的症狀，同時還會出現全身中毒症狀，例如頭痛、腰痛、眼眶痛、全身肌肉關節酸痛等。另會伴隨毛細血管出現問題，如充血、滲出和出血。面部、頸、胸部等部位皮膚充血潮紅。王笑辰表示，患者急性期在血液、尿液中攜帶病毒，但人不是主要的傳染源，其主要傳播途徑是由鼠傳人，人傳人非常罕見。

至於吃草莓會得出血熱一說，南京農業大學園藝學院副教授束勝表示，正常的草莓生產基地，只要沒有鼠疫，一般草莓上不會攜帶漢坦病毒，因此，吃草莓和出血熱沒有直接關係。他強調，草莓會否沾染病毒的關鍵，在於生產地是否存在大量帶病毒的老鼠，草莓是否被咬或接觸到帶病毒的排泄物。王笑辰則指，即使草莓被攜帶病毒的鼠類排泄物或分泌物污染，但只要經過適當浸泡和清洗，達不到足夠病毒量就不足以引起感染，但如直接食就可能存在一定風險。

在預防出血熱方面，王笑辰表示，現時國產雙價出血熱疫苗可有效預防國內流行的1型和2型出血熱，民眾並要注意食品衛生，以及減少鼠的隱蔽場所、孳生地等。如民眾曾被老鼠咬傷、接觸過鼠污染物，並出現不明原因發熱達38℃以上，應及時就醫。