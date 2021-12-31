瞇瞇眼｜駁上綱上線說法　官媒提傅滿洲：造型不懷好意、包藏禍心

近期內地就「瞇瞇眼」爭議的討論此起彼落，三隻松鼠模特兒的妝容更是又一例「辱華」事件，將熱度推出高峰。《人民日報》海外版旗下新媒體品牌欄目「俠客島」周五（31日）發表評論文章，反駁不必上綱上線的說法，直指該造型就是不懷好意、包藏禍心，並強調「中國的美，由中國人定義」。



文章指，相關妝容可追溯到早期西方電影中，「傅滿洲」小眼睛，賊溜溜，加上兩撇鬍子，十足的壞蛋的形象，後來其在漫畫形像更被誇張呈現，變成了瞇瞇眼，這就是西方社會對東方人的刻板印象，帶有濃厚的種族歧視和文化優越感。

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而今年6月，一名塞爾維亞選手在世界女排聯賽上朝東方選手做出拉眼角的動作，結果被國際排聯以種族歧視為由開出罰單，可見跟西瓜、炸雞之於黑人一樣，瞇瞇眼是充滿種族歧視的符號，因此無論是有心還是無意，一些商家拿瞇瞇眼妝容打廣告，也難怪網友會不領情，甚至聯想到辱華，「這些商家被罵，不冤」。

文章續指，審美看似是個人的事，其實背後有很強的社會性。過去幾十年，「洋標準」在中國消費市場一路橫行，因為現代藝術流派大多源自西方，時尚潮流也差不多都由其定義，所謂時尚圈中，瞇瞇眼+厚嘴唇+雀斑+高顴骨的「高級臉」就是典型，獲西方人力推後，久而久之瞇瞇眼便和「東方美」被劃上等號，而西方人「高鼻深目」的面孔成了「時尚美」的代名詞。

多年來，掌握了文化話語權的西方人透過影視、商業、時尚等各式渠道不斷強化、鞏固其為東方人設定的審美偏見，一些商家、藝術家主動選擇瞇瞇眼妝容，看似接軌國際時尚，實則迎合了西方的文化偏見。

三隻松鼠模特兒的妝容成又一例「辱華」事件。（微博@三隻松鼠）

文章進一步解釋何以堅持認為瞇瞇眼造型不懷好意、包藏禍心，舉例稱：「眼睛進沙子了，如果是朋友說，眼睛這麼小，還能迷眼？你不會覺得受侮辱，因為大家都是好朋友，知道在開玩笑。而如果是個一向瞧不上你、動輒給你使絆子的人這麼說，你必然產生極強的反感：什麼開玩笑？你就是沒安好心！」

文章最後稱不要怪中國網友太玻璃心，因其實在是無法接受西方強塞過來的「東方美」，何況這背後還有持續百餘年的種族歧視和文化偏見。尤其在國家實力上升、民族復興加速的今天，中國的商家和藝術家更沒必要迎合帶著明顯歧視色彩的審美觀。