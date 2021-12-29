反對「瞇瞇眼」就是玻璃心？　學者：輿論探討不宜變成政治審判

內地網紅零食品牌「三隻松鼠」2019年的一則廣告被翻出，廣告中模特兒「瞇瞇眼」的造型，被網民認為有刻意醜化中國人的嫌疑，且再次令「瞇瞇眼」形象涉嫌辱華這一話題引發熱議。

有內地學者在接受《環球時報》訪問時表示，從選取的藝術元素、營造的氛圍和整體呈現的效果來看，該廣告並未脫離西方對東亞人和「東方主義」的刻板偏見，在傳播倫理上也存在諸多問題，但輿論探討不宜變成政治審判。



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中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指，中國人反對「瞇瞇眼」妝容，並不是在反對中國人客觀上長什麼樣，而是在反對歷史上和今天都存在的、西方對東亞人外貌特征放大的、帶有貶損意義和標簽性質的表現方式。

朱巍認為，三隻松鼠的廣告在傳播倫理上存在缺陷，企業應對此提高敏感性。他說，以美國非裔平權運動為例，最初「Negro」、「Nigger」等詞語來源於西班牙語和拉丁語，本意為「黑色」，最初只是一個客觀形容，不帶有侮辱意味。但由於該詞語經常被用在種族歧視的環境中，隨著平權運動的興起，它逐漸成為了一個侮辱用詞，不可以再在公開場合使用。

朱巍又說，大眾傳播應避免使用已被普遍認為帶有歧視和侮辱意義的詞匯，但社會應更理性地看待這些問題，不宜通過「運動式的口誅筆伐」去解決問題。可以考慮在總結出傳播領域大家公認的歧視性符號後，通過法律和倫理建設解決有關問題。

張頤武認為，無論長成什麽樣子的模特都有出鏡的權利，企業也有自由選擇任何合適的模特。（搜狐新聞）

北京大學教授張頤武對此表示，無論長成什麽樣子的模特都有出鏡的權利，企業也有自由選擇任何合適的模特，對於這一點不存在任何疑問。人們討論的其實是三隻松鼠廣告從其整體觀感、藝術元素、氛圍營造等各方面來說，是否在自覺或不自覺地迎合了「東方主義偏見」。

對於互聯網上一些「中國人不應太玻璃心，不應覺得什麽都在辱華」、「有關爭論容易在中國社會內部造成對立和撕裂」的言論，張頤武稱，類似討論在其他很多國家和群體中都存在，並非只在中國。公開辯論有助於幫助人們更深刻地認識這一問題，也從多角度釐清情況的複雜性，「不過，這應當成為一個輿論層面的探討，而不應成為一個政治判決。」