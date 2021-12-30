瞇瞇眼︱辱華與否由「華」說了算　但商家應該聽哪個「華」？

在互聯網時代，審美的公共性被空前提高了，任何一種審美趨勢都擁有短時間內大範圍傳播的可能，都必須要做好面對巨量檢視目光的準備。如果決心忽略這個基本前提，獨尊個人經驗，就不可避免地要承受群體非議。



具體到「三隻松鼠」事件，其原委茲有詳論，不必贅述。毫無疑問的一點是，對於這家企業及「瞇瞇眼」模特的「辱華」指控，都屬於情緒宣泄下的強行引申，除此之外，沒有任何對其進行正視或討論的價值。

至於部分網民對該名模特的網絡暴力，則更加不值一哂。這種群氓式的圍攻會令焦點個人非常痛苦，而遺憾的是，這就是網絡空間的基本生態。儘管官方一貫將治理網絡風氣當做工作重點，但這一癥結是網路日益普及化的伴生物，恐怕永遠無法徹底剝離。

網友認為，該廣告中刻意展現瞇瞇眼，有辱華嫌疑。（微博@三隻松鼠）

那麼回到系列「辱華」事件本身，究竟該以何種視角看待這一審美爭議？

在當下中西方的話語環境中，「瞇瞇眼」就是一種歧視標誌，這無可置疑。當然，在具體情境中，對「瞇瞇眼」的刻意表現可能是有意歧視，也可能是無意歧視。

不論動機為何，不論情願與否，所以稱為「辱華」，「辱」不「辱」就要由「華」說了算，其標準、尺度、範圍就是要中國社會的主流審美價值去裁定、衡量、評價，但甚麼是「主流」，誰能代表「華」呢？

這次官方和網民就有不同意見，如官媒《人民日報》即表明：「只要使用小眼睛模特兒一律就是辱華，這多少也有些太過敏感了。」當然，聲浪最大的網民到底代表多少民意，在有14億人的中國其實誰都說不清。

對社會整體而言，鼓勵各方據理辯論，讓不同觀點交鋒，總不是壞事。至於商家，一般就不會討論那麼多了，有麻煩就避開，「瞇瞇眼」會惹事上身就不用「瞇瞇眼」，完。