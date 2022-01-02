大灣區建珠江口過江通道連接廣州東莞　屬全球跨徑超大雙層懸索橋

廣東交通集團於上月31日上午，在廣州南沙舉行獅子洋通道項目先行工程建設動員活動。據悉，獅子洋通道是粵港澳大灣區新的過江通道、珠江口第一條雙層過江通道，建成後將成為全球跨徑超大的雙層懸索橋。



據悉，獅子洋通道項目位於南沙大橋和虎門大橋間，以廣州市南沙區大崗鎮為起點，東莞市虎門鎮為終點，西接剛全線通車的廣中江高速，東接常虎高速。項目全長35公里左右，雙向八車道，過江段採用雙層橋樑方案，長15公里左右，工期6年，全線設置11處互通立交、1處服務區、2處應急救援分中心。

作為項目的控制性工程，獅子洋大橋採用主跨2180米雙層鋼桁懸索橋的方案「一跨過江」，江中心不會有橋墩，將創「主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模」五項世界第一。而項目將充分發揮廣州、東莞作為粵港澳大灣區核心城市的功能價值，並減輕虎門大橋、南沙大橋的交通壓力，大灣區主要城市之間的通勤距離縮短在1小時內。

此外，受颱風、複雜地質等自然條件及通航、防洪、環保、安全、規劃等控制性因素制約，獅子洋通道項目的工程難度巨大。為貫徹落實低碳環保理念，建設期間將通過優化互通形式，採取低噪聲路面、聲屏障、下穿式隧道等措施，降低噪聲影響。而建設者已對大橋的結構體系、抗風抗震、工藝裝備、防災減災等關鍵難題開展大量自主攻關，應用數智建造技術，為建設平安百年品質工程提供保障。