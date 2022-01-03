烏合麒麟首次公開亮相　原來是3人組合的「畫師團體」？

被譽為中國「戰狼畫師」的網絡CG畫家「烏合麒麟」，因作品多為抨擊西方政治、緊跟時事熱點，畫作充滿細節和隱喻而備受追捧。

大眾一直以為「烏合麒麟」是一人畫家，直至幾天前央視文藝節目中心發布跨年節目的陣容海報，才公開了「烏合麒麟」其實是一個「畫師團體」。



「烏合麒麟」首次公開亮相。（影片截圖）

「烏合麒麟」經常會在微博上發布日常記錄，包括自拍和家人照片，不少網民都以為自始至終都是一個個人帳號。去年12月31日，烏合麒麟在微博上發布央視跨年節目預熱並送出新年祝福的影片，片中有兩位男性出鏡，他們在自我介紹時稱「我們是烏合麒麟」。

網民才驚訝地發現，「烏合麒麟」並非一個人。當大家以為團隊有兩名成員時，「烏合麒麟」又在微博回覆稱，事實上還有一個成員，但因對方在中風險地區，所以無法合體出鏡。

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「烏合麒麟原來是三個人」的話題引起熱議，不少網民都提出「三個人的畫風如何做到統一？」等問題。昨日（2日），畫師付昱透過「烏合麒麟」微博帳號回應稱，以前他是「烏合麒麟」，現在他是「烏合麒麟主筆」。

付昱表示，該賬號從註冊到2020年下半年都是個人帳號，微博中所有寫實風格的畫都是他一人所畫，節目和簽售會也是他出場。由於他想做一些插畫以外的其他品類作品，自己一人不能實現，所以叫上兩位兄弟，並指將來烏合麒麟的內容都會是三個人共創。