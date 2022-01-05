陝西疫情．有片｜村民從西安返鄉後大門被電焊焊死　村支書被處分

陝西西安的新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增本土確診病例35宗。

陝西部分地區的防疫舉措再惹起爭議。在咸陽，近日一戶村民家的大門被防疫人員用電焊焊死，相關影片在網上廣泛流傳。



咸陽一戶村民家的大門被防疫人員用電焊焊死（點圖放大）：

據內媒《新京報》報道， 事發於咸陽興平市莊頭鎮的流順村。據莊頭鎮政府，大門被焊的涉事村民於去年12月21日從西安雁塔區返鄉，該村民應居家隔離，但其多次出門且不聽勸阻。

該村民為村支書侄子，村支書為了嚇唬侄子，於是在1月4日帶人將其大門焊住。鎮政府知曉此事後已恢復村民大門。興平市紀委也介入調查，涉事村支書被給予黨內警告處分。

兩名防疫人員毆打出門買饅頭少年（點圖放大）：

自本輪疫情爆發以來，陝西部分地區的防疫做法多次惹起爭議。西安市一名少年近日出門買饅頭後被防疫人員毆打，相關片段也在網上流傳。當地警方指涉事兩名防疫人員分別處拘留七日並罰款200元（人民幣，下同）。

網上流傳的影片顯示，事發時，一名身穿白衣的少年疑似與一名在小區出入口駐守的工作人員說話。另一名工作人員之後將少年拉過來，看似要跟少年說話。之後，有兩名工作人員先後毆打這名少年，少年手上拿著的東西也灑落一地。內媒指當時這名少年餓著肚子出去買饅頭，但卻被防疫人員拳打腳踢。