西安疫情｜滯留民工窘境：有糧無炊具　吃凍饅頭、乾啃即食麵過活

陝西西安近期因本土新冠疫情暴發而需採取封閉式管理，惟期間亦伴隨民眾抱怨「買菜難」等一系列問題。受影響的還包括一些外來務工者，據《新京報》報道，由於他們都是打短工為主，平日習慣在外吃飯，沒有煮飯條件，因而疫情下面臨「有糧無炊具」，只能吃凍饅頭的困窘。



在全市封閉式管理的前兩天，40歲的外來務工者王志勇所在的工地就已停工。起初日子與休息日無異，他和工友住在未央區的活動板房，並會在工地的食堂吃飯，可是停工就意味沒有收入，隨着日子一天天過去，作為家中頂樑柱、把工資的絕大部分都寄回了家的他，漸漸連食堂也吃不起了。

經商量，工友們合資買了口鍋，又囤了些蔬菜和掛麵，盼著疫情形勢早日好轉，等年末結算工資後便回家過年。可是復工遲遲未有消息，至周二（4日）他們只剩兩把麵條。

劉明疫情所在的工地。（新京報）

來自四川的木工劉明亦遇到類似困境，其所在的碑林區鐘樓小區是管控區之一，居民如無核酸檢測等特殊原因一律居家足不出戶，這一下子令劉明和他的二十多個工友六神無主，因打短工的他們平時沒人買過廚具，且根本沒有囤糧的習慣，從超市急忙採購的5箱即食麵成了他們應對的唯一「儲備」。

雖然隨着當地免費送蔬菜，他們的窘境多少得到緩解，然而前租戶留下的唯一烹飪用具，一口舊電熱鍋，沒用幾天卻壞了，令他們不但煮不了洋蔥、薯仔等，甚至連即食麵都要乾啃，水也是只能喝自來水。他們曾向防控人員表示希望能出小區去買口鍋，惟被拒絕，無奈之下他們只能買小區的饅頭充飢，但這些饅頭凍得特別硬，「用手一搓就成顆粒了」。

對於外來務工人員的困難，官方亦有作出反應，早在上月25日，西安市政府便發布消息，指對受疫情影響、暫時找不到工作又得不到家庭支持的困難外來務工人員，以及因交通管控等原因暫時滯留西安市的臨時遇困人員，基本生活出現困難的，取消臨時救助戶籍地、居住地申請限制，由急難問題發生地的鎮街直接實施救助。外地滯留人員亦可以撥打「12345」市民熱線或市、區縣社會救助工作電話等求助。

同時，從社會團體到企業單位甚至小區居民，許多層面的力量也行動起來救助，如陝西省慈善聯合會和西安市慈善會周日（2日）發布關於緊急開展救助受困農民工的倡議書，號召社會組織、企事業單位、全體城鄉居民攜手連心，為被封控在建築工地、城中村等臨時居住場所的外來務工人員紓難解困。

西安市民政局亦在周三（5日）回應稱，他們已經成立了工作專班，專門解決滯留人員問題。只要提供具體信息，會盡快救助被困人員。他又強調，撥打熱線的人數過多，希望求助者可以通過在微信搜索「e救助」等方式多渠道求助。同時，市民政局和公安部門持續對滯留外來務工人員進行摸底排查，面臨生活困難的具體人數仍在統計當中。

而在各方幫助下，周二上午，王志勇終於撥通了救助電話，當天下午，他和工友們就收到了幾大袋的白菜、胡蘿蔔、薯仔和洋蔥，後續還有米麵糧油，其飯桌亦終於添上了多日不見的蔬菜。劉明等人所在社區的工作人員亦表示會盡快幫助他們解決三餐問題，還稱將幫助聯繫有需求的建設工地，為他們開通「綠色通道」辦理通行證，方便外出工作。