河南疫情｜許昌市單日增50宗本土個案　鄭州涉牌友喪宴群聚傳播鏈

國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增132宗本土病例，最多為河南有64宗。

目前，河南省有6個地市出現疫情，其中確診病例數增長最快的許昌市備受關注。同時，



河南省的新冠疫情涉及6個地市，包括鄭州、洛陽、許昌、周口、信陽、商丘，其中許昌市昨天單日新增確診病例50宗。目前，河南現有住院本土病例90宗，尚在醫學觀察的本土無症狀感染者22宗，正在觀察的密切接觸者1678人。

昨晚，許昌市委書記史根治在疫情防控工作會議上稱，當地疫情仍在持續，禹州市疫情尚未完全查清源頭、澄清底子，防控任務依然艱鉅繁重。今日（6日），許昌市疫情防控指揮部發布通告，將於6日、7日在全市範圍內開展大規模核酸檢測。

鄭州市管城回族區玉蘭灣小區門前，居民收取生活物資。（中新社）

傳播鏈不明

在本輪的河南疫情，地區間的傳播鏈尚不明晰。惟據目前披露的病例軌跡詳情，河南商丘市睢陽區、信陽市固始縣兩名感染者均與鄭州市二七區有關。

昨日，商丘市睢陽區新增1宗無症狀感染者，為鄭州市二七區一名初篩陽性人員同餐廳就餐的密切接觸者。信陽固始縣新增1宗確診病例和1宗無症狀感染者，兩人均為1月3日由鄭州市二七區返回固始縣。

此外，周口市2名感染者曾前往此前發現確診病例的禹州一陶瓷廠，其餘地區感染者間關係尚不明確。

鄭州市民排隊接受核酸檢測。（中新社）

鄭州疫情涉及牌友、喪宴等聚集傳播

在昨晚的鄭州疫情防控發布會上，鄭州市政府副秘書長李慧芳介紹，鄭州本輪疫情主要由變種病毒Delta引起。

據介紹，現有的流行病學調查顯示，鄭州疫情傳播呈現多點散發、聚集傳播並存特徵，傳播鏈條較為清晰，主要涉及牌友、喪宴和家庭等聚集傳播。針對牌友傳播鏈，現已鎖定73人；針對喪宴傳播鏈，現已鎖定131人。按照相關要求，對所有牌友圈、喪宴圈涉及人員和所有密接者、次密接者全部落地查人，及時有序隔離管控。

鄭州市已啟動全民核酸檢測，涉及逾千萬人。截至昨晚，鄭州全市已累計採樣644.25萬人次，完成檢測506.46萬人次。