台灣向大陸遣返21名偷渡者　含曾聲援香港反修例風波者胡海波

當前兩岸關係下，台灣向大陸遣返偷渡者引發關注。據報道，台灣從周三（5日）起分四次用班機遣送21名大陸籍偷渡犯返陸，而曾聲援香港反修例風波、頗受的胡海波在周四（6日）被遣返。



報道指，台移民署此前將23名金門協議遣送偷渡名單送往大陸確認身份，大陸去年12月29日回覆確認名單，並通知可辦理後續事宜。不過台移民署發現兩人失聯，仍在協尋中，所以此次執行遣送共計21人。

由於正值疫情期間，台灣決定不以船運執行，而改以班機，計劃周三遣送第一批，周四執行第二批，周六（8日）和下周三（12日）再分批執行。

胡海波2020年9月從廈門泅渡到金門希望尋求政治庇護。（胡海波Facebook）

當中，頗受媒體關注的胡海波在周四被遣送回大陸。2019年，胡海波曾聲援香港反修例風波。2020年9月，他從廈門泅渡到金門，希望尋求政治庇護，最後被轉到高雄收容所。

據台移民署統計，近年來，大陸偷渡客被遣返人數分別為2018年13人、2019年17人、2020年18人，以及去年1至9月共41人。今年1月5日起，將分4批次遣送21名偷渡犯回大陸。

至於近年大陸遣返通緝犯回台人數，據台法務部統計，自2009兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議生效至今12年，一共遣返505人，不過2020年僅4人，2021年只有3人。