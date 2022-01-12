香港社區檢測承辦商在內地涉刑事犯罪被查　疑丟失樣本卻偽造結果

河南許昌公安局通報，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司區域負責人張某東違反傳染病防治法規定，「實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為」，已於1月10日被禹州市公安局以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。



河南省最大的第三方檢測機構鄭州金域臨床檢驗中心。（新華網）

據介紹，鄭州金域是金域醫學是旗下子公司，後者是新冠肺炎檢測龍頭機構之一，目前在湖北、廣東、吉林、北京等全國31個省區市，以及香港、澳門開展新冠核酸檢測，累計檢測量超過1.7億人份。金域醫學的官網顯示，其是一間以第三方醫學檢驗及病理診斷業務為核心的高科技服務企業，致力於為全國各級醫療機構提供領先的醫學診斷信息整合服務。

對於「實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為」的具體情況，通報並未有說明，但報道有引述內地網民透露，鄭州金域涉嫌在當地的新冠肺炎檢測中丟失樣本，卻偽造檢測結果。

金域醫學周三（12日）發聲明回應，指集團高度重視此次事件，正在積極配合對事件進行調查，鄭州當地工作人員接受公安機關調查問詢，目前仍在調查階段，未有結論。金域醫學強調，一直以來高度重視和積極參與疫情防控，也一直要求全集團所有一線抗疫員工嚴格遵守包括傳染病防治法等各項法律法規。

金域醫學指集團高度重視此次事件，正在積極配合對事件進行調查。（微博）

值得一提是，金域醫學是香港社區檢測中心的服務承辦商之一，公司名稱為「金域檢驗（香港）有限公司」，實際負責沙田瀝源社區會堂、坑口社區會堂、香港國際機場地面運輸候車室共三地的社區檢測中心。