河南醫生化名「道上的兄弟」敲詐　稱不交50萬餐館或現新冠發熱者

大疫當前，河南濮陽市一名趙姓醫生近日卻化名「道上的兄弟」敲詐，用公司電腦印出虛假恐嚇信塞進兩家商店，稱如不籌集50萬元人民幣現金，店內就可能出現新冠病毒發熱者或者新冠病毒確診人員密接者。警方事後拘捕趙男，後者涉嫌敲詐勒索罪被刑拘，警方同時正聯繫醫院對其做精神鑑定。



事緣上月31日下午3時許，當地一名馬姓羊肉湯餐館老闆報警稱收到敲詐信，信上寫了「如果不籌集50萬元現金送至指定地點，店內可能會出現『新冠病毒發熱者』或『新冠病毒確診人員密接者』」。警方接報後高度重視並成立專案組，本月1日上午10時20分許，馬老闆按照專案組安排，將一個紅色手提包放在信上寫明的指定地點的紙箱。45分鐘後，一名戴眼鏡的中年男子現身，看四周無人後，快速取走手提袋，並面露笑容，此時民警迅速出擊，人贓並獲。

經查明，疑犯趙男擁碩士學歷，為市內某醫院的醫生，常年熱衷炒股。手頭拮据的他近期發現股票行情上漲後，遂希望利用農曆新年前一段時間投資股票大賺一筆，因而起歪念。除羊肉湯店外，趙還敲詐了另一家店主，但同樣未得逞。而趙的親友反映他疑似患精神類疾病，警方已聯繫醫院做精神鑑定，但初步判斷趙作案時還是有預謀有計劃的，倘證實為精神病患，只是從輕情節。