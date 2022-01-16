湯加火山｜海底火山爆發　與一般地面火山有何分別？｜新聞教室

湯加海底火山在1月15日猛烈爆發，引發的海嘯衝擊附近多個沿岸，以至數千公里遠的日本及夏威夷都發出海嘯警報。海底火山與一般火山有什麼分別，爆發又會有什麼不同，衝擊力有多大？



地殼的變動與板塊及溶炭息息相關，火山主要是因地殼板塊推擠，岩漿中的氣體壓力到達一定壓力造成爆發。大部分火山座落在地殼板塊的邊緣交界處，但板塊邊緣不僅分佈在地上，在海底也有，因此出現了海底火山。

圖為2009年3月，一次海底火山爆發，大量冷卻的熔岩物連同海水被噴發出海面。（Getty）

湯加的洪阿哈阿帕伊島（Hunga Haʻapai）是湯加附近海底，東加-克馬得群島火山弧的一部分，座落在新西蘭東北向北延伸至斐濟的地殼俯衝帶。該處地殼十分活躍，火山近年多次爆發。

海底火山的爆發與地面火山最大的不同，是因海底水壓巨大關係，火山爆發的規模往往細小得多。同時因岩漿接觸到水會被即時冷卻，溶岩一般不會噴出海面。但一些較淺的海底火山仍會因累積的水蒸氣，讓冷卻的溶岩連同海水一同爆發。

海底火山爆發時，亦會造成一定程度的海嘯。噴發出來的火山氣體，包括甲烷和硫化物亦會溶到水中，對附近海底生態造成影響。

圖為2021年11月， 火山造成的洪阿哈阿帕伊島，可見已出現綠色的植被。（AP）

與地面火山相同，海底火山爆發亦會造成地貌變化，大量溶岩浮到水面會造成火山島。如湯加海底火山爆發，就不時為湯加製造「新的領土」，其中一個最新形成的島嶼就是今次爆發的洪阿哈阿帕伊島。在爆發前這個島成為綠色及雀鳥的新天地。

不過這類的火山島不一定能長期成為真正島嶼，有些島會因海水的自然風化逐漸消失。需有一段時間持續的火山活動和岩漿補充，才能鞏固地基成為真正的島嶼。