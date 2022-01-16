湯加火山｜海底火山爆發　與一般地面火山有何分別？｜新聞教室

湯加海底火山在1月15日猛烈爆發，引發的海嘯衝擊附近多個沿岸，以至數千公里遠的日本及夏威夷都發出海嘯警報。海底火山與一般火山有什麼分別，爆發又會有什麼不同，衝擊力有多大？
地殼的變動與板塊及溶炭息息相關，火山主要是因地殼板塊推擠，岩漿中的氣體壓力到達一定壓力造成爆發。大部分火山座落在地殼板塊的邊緣交界處，但板塊邊緣不僅分佈在地上，在海底也有，因此出現了海底火山。
湯加的洪阿哈阿帕伊島（Hunga Haʻapai）是湯加附近海底，東加-克馬得群島火山弧的一部分，座落在新西蘭東北向北延伸至斐濟的地殼俯衝帶。該處地殼十分活躍，火山近年多次爆發。
海底火山的爆發與地面火山最大的不同，是因海底水壓巨大關係，火山爆發的規模往往細小得多。同時因岩漿接觸到水會被即時冷卻，溶岩一般不會噴出海面。但一些較淺的海底火山仍會因累積的水蒸氣，讓冷卻的溶岩連同海水一同爆發。
海底火山爆發時，亦會造成一定程度的海嘯。噴發出來的火山氣體，包括甲烷和硫化物亦會溶到水中，對附近海底生態造成影響。
湯加海底火山爆發威力強大 台灣測得「衝擊波」湯加海底火山爆發引起海嘯 日本及美國等地呼籲民眾遠離岸邊衛星圖像顯示湯加火山爆發威力驚人 日本美國加拿大紛發海嘯警報洪阿哈阿帕伊島火山再爆海嘯撲3國 湯加警報聲大作民眾尖叫逃命
與地面火山相同，海底火山爆發亦會造成地貌變化，大量溶岩浮到水面會造成火山島。如湯加海底火山爆發，就不時為湯加製造「新的領土」，其中一個最新形成的島嶼就是今次爆發的洪阿哈阿帕伊島。在爆發前這個島成為綠色及雀鳥的新天地。
不過這類的火山島不一定能長期成為真正島嶼，有些島會因海水的自然風化逐漸消失。需有一段時間持續的火山活動和岩漿補充，才能鞏固地基成為真正的島嶼。