湯加海底火山噴發後　小島幾乎消失　衛星照片定格驚人影像

南太平洋島國湯加（Tonga）名為洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）的海底火山自1月14日起再度噴發，15日的噴發引致海嘯。有專家在Twitter分享衛星圖像，顯示火山爆發後，洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊島令人驚訝景象。



火山引發的海嘯導致湯加最大島嶼湯加塔布島（Tongatapu）遭受海嘯衝擊。當地出現1.2米的海嘯。由於當地電力及通訊中斷，暫時仍未知當地傷亡情況。

▼美國聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）地球與行星科學副教授伯恩稱（Paul Byrne）稱從歐洲太空總署（ESA）發射衛星「哨兵一號」（Sentinel-1）拍下的衛星圖像可見，火山爆發後，洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊島露天的部份，幾乎全都不見了。

Left: #Sentinel1 radar data of the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano taken on January 3, 2022.



Right: Sentinel-1 radar data of the volcano on January 15, 2022.



Virtually all of the subaerial portion of the volcano is gone.



Source: https://t.co/4GWVurPKJo pic.twitter.com/XQzUmIH1Xw — Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) January 16, 2022

對於這個因2015年火山噴發而「誕生」的小島，科學家起初認為會在數月內消失，因對於這種島嶼來情況不罕見，海浪侵蝕的力量可能會導致它無法長久存在。不過7年過去了，這小島仍然存在，而且「長大了」。

科學家稱從衛星圖像可見，它在2022年1月初比2021年12月中擴大近45％，這火山噴發出的火山灰飄降所致。惟如今外界仍未能知道，經過今次海嘯後，這個小島能否繼續「存活」。

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