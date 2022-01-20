大灣區｜調查：30%受訪青年難適應工作潛規則　僅20%願留逾5年

特首林鄭月娥在《2020年施政報告》推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年到大灣區發展。MWYO青年辦公室與香港總商會今日（20日）發表《「大灣區青年就業計劃」追蹤性成效評估研究 （第一階段）》，調查顯示港青在大灣區具英語優勢，但普通話能力有待改善；受訪僱員中有接近三成認為內地工作潛規則最難適應，其次為資訊自由、民主法治及廉潔守法情況。有近五成表示願意逗留兩年或以下，兩成有意超過五年。



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八成僱主認為僱員具英語優勢 普通話不濟

MWYO青年辦公室去年9至10月透過網上問卷方式，收集了140份僱員及20份僱主問卷，並深入訪談10位公司負責人，調查結果顯示，66%僱員及70%僱主認為「計劃」全部或大部分能夠達成期望。

受訪僱主中，超過八成認為僱員的英文語作能力、英語會話能力等具有優勢，惟五成僱主認為僱員的普通話能力欠奉；半數僱主認為申請政府金津貼手續繁複，44%對員工稅務安排感困難。

MWYO青年辦公室《「大灣區青年就業計劃」追蹤性成效評估研究 （第一階段）》



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83%僱員上一份人工不足2萬元

受訪僱員中，約69%為24歲或以下，73%擁有學士學位，70%曾修讀會計/金融/工商管理，82%有經常聯絡的內地親友，超過五成僱員沒有全職工作經驗，高達83%上一份工作工資不足2萬元。

大部分僱員都表示，能適應日常生活安排（89%）、食物安全（86%）及社會治安（84%）等；但認為工作潛規則（28%）最難適應，例如與內地同事溝通，及當地工作文化等；亦有僱員替指出，不適應當資訊自由（24%）、醫療衞生（21%）、民主法治（17%）及廉潔守法情況（15%）等。

另外，有43%只願逗留1至2年，5%留1年以下，2%不想留低；亦有兩成表示有意逗留5年或以上。

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倡延長計劃增津貼

MWYO青年辦公室特別顧問羅祥國指出，調查反映「計劃」對僱主及僱員均有好處，但由於推出時間較緊迫，留意到「有大學只係喺就業輔導處壁佈板貼張海報」，建議政府、商界及大學加強宣傳。

羅又建議政府應考慮延續該計劃兩年，並按學歷提高津貼金額，可以有超過2萬元薪金；另可考慮只包括香港永久性居民，限制內地畢業港青比例，及容許大學畢業五年內青年參加，讓更多未曾在內地生活的香港青年有機會接觸大灣區。