貴州設「失獨再生養」家庭特色保險　受保人可享住院護理補貼

2008年，國家針對「失獨再生養」家庭出台扶助政策，當年在全國10個省市試點，並逐步向全國推行。近期，貴州省針對「失獨再生養」家庭設立特色保險，符合條件者將享受住院護理補貼保險一人一天150元（人民幣，下同）。



「失獨再生養」家庭，是指失去獨生子女的家庭通過再生、收養等方式再次擁有孩子的特殊家庭。《澎湃新聞》報道，貴州貴陽的失獨再生養人士李順仙，1月27日收到由社區計生辦提供的《保險證》，該保險全名為「貴州省女方年滿49周歲的失獨後再生育或收養子女家庭住院護理補貼保險」。

貴州省失獨再生養人士獲得的《保險證》。（澎湃新聞）

據了解，上述保險涉及五個方面的保障，包括住院護理補貼保險（三日免賠）、意外住院醫療、疾病身故、意外身故、意外傷殘。其中住院護理補貼保險，在貴州省內二級（含）以上公立醫院住院治療，可按實際住院天數扣除3天免賠後，保險人向被保險人給付150天/天的住院護理補貼。

對於意外住院醫療，受保人因意外傷害事故發生，而在貴州省內二級（含）以上公立醫院住院治療，則可按個人自付醫療費部分（相對醫保）的80%由保險人給付保險金，最高限額為5000元。此外，意外傷殘保障金額最高30000元。

李順仙表示，該《保險證》對夫婦二人意義重大，「我現在已經67歲，原來還要考慮找人照顧孩子。我們以前不敢住院，因為沒有人照顧，現在如果生病住院，可以找護工了」。

《保險證》涉及五個方面的保障。（澎湃新聞）

上述保險由中國人壽財產保險貴州分公司承保，保險期限為今年1月1日至10月27日止。

該公司的保險項目負責人介紹，該保險是政府為年滿49歲的失獨再生育家庭專門開設的特色險種，主要是為保證申請人的住院補貼，申請時需先向保險公司備案，後提供銀行卡、醫院發票等相關資料即可，父母雙方皆可申請。

2013年5月，國家衛生計生委等5部門下發《關於進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》，其中規定，自2014年起，將女方年滿49周歲的獨生子女死亡家庭夫妻的特別扶助金標準分別提高，城鎮每人每月340元，農村每人每月170元；2016年，前述標準被統一為城鄉每人每月340元。