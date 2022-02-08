內地多間速遞公司「春節不打烊」　惟消費者稱年過完包裹仍未收到

內地農曆新年假期期間，多間速遞公司為滿足寄遞需求、保障防疫及民生物資暢通運輸，而提出「春節不打烊」，惟不少消費者都抱怨稱，自己的包裹在此期間內遲遲未有更新物流動態，因此質疑「春節不打烊」僅僅是一個口號。



春節期間送貨的速遞員，其背後的驛站已經關門。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，國家郵政局周一（7日）公布的數據顯示，1月31日至2月6日期間，內地郵政速遞業共攬收和投遞速遞包裹7.49億件，按年增長16%。而這「數據背後，是春節期間不打烊的速遞企業和仍然堅持在一線速遞員們的辛勤奉獻，滿足了節日期間市民寄遞的需求。」

據了解，今年已是內地速遞行業第二年大範圍實施「春節不打烊」，惟不少網民都反映年都過完了，速遞還沒收到：「4天了，物流都沒有更新」、「6天了，還在轉運中心沒發出來」、「快遞確實發貨了，但要一直攬收到初七？」

春節假期前，為響應國家郵政局提出的各企業要提前做好節日期間寄遞服務保障計劃，中通、申通、韻達、京東物流等多間速遞公司都宣布「春節不打烊」；順豐速遞還宣布為「不打烊」員工發放5億元人民幣重獎。而面對現況，有網民提出疑問，「難道春節不打烊的意思就是照常發貨，但攬不攬件、派不派件就不管了？」

有消費者收到短訊稱「春節放假，初八再到驛站取貨」。（紅星新聞）

對於消費者反映的情況，有京東速遞員表示，「物流畢竟涉及到電商、倉庫、驛站等各個環節。如果倉庫放假了，工作人員減半，包裹送達的時間也會延遲。」亦有中通速遞相關負責人指，今年春節期間的貨量較去年同期多，而同時春節期間驛站關門，導致速遞員在末端派送困難，快件送不出去，還有一些春節交通管制、封路都會導致時效降低。

此外，有內地研究員表示，速遞行業普遍採取加盟模式，倉儲、分揀、最後一公里配送，每個環節可能都承包給了合作夥伴，而這些承包商可能再次轉包，層層轉包。「若快遞公司對這些環節的員工無約束力，對最後一公里更失去控制，稍有環節員工不願加班，整條環節斷鏈。」