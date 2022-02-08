張杰謝娜夫婦被指「跳單」逃避買樓中介費　中介人稱已準備起訴

網上消息爆料，指內地明星張杰、謝娜夫婦早前在購買上海一幢房產時「跳單」，故意私下聯繫房東，以避開大額中介費。

內地傳媒引述業內人士透露，涉事房產已於2019年12月14日完成網簽，涉額5920萬元（人民幣．下同），以上海市場常見的2%佣金比例計算，中介費應會超過118萬元。

報道更稱，受害中介已準備起訴房東，以及張傑、謝娜夫婦等人。



報道稱，所謂「跳單」即避開中介，一般指買受人或出賣人已經與中介或公司簽署預售確認書、委托求購協議或出賣協議，中介或公司亦已經按照協議履行提供獨家資源資料並促使買賣雙方見面洽談等促進交易的義務。但買賣一方或雙方，為規避或減少按照協議約定履行向中介交付中介費的義務，跳過中介而私自簽訂買賣合同。

涉事房產思南公館是上海知名的網紅打卡地。（視覺中國）

據受害中介「H」在網上發布的帖文指出，張杰、謝娜夫婦曾於2019年6月21日和22日，兩次在其帶領下睇樓，爾後以不喜歡為由沒有下文。但後期「H」發現，張杰、謝娜夫婦私下聯繫房東購買了該幢房產。

帖文指，張杰、謝娜夫婦看中的是思南公館東苑7號101室，面積為341.77平方米，最初售價為6200萬元，折合每平方米價格約18.14萬元。思南公館由上海市中心的成片花園洋房組成，北臨孫中山故居。近代歷史名人柳亞子、梅蘭芳等曾先後在思南公館居住，亦是上海知名的網紅打卡地。

該幢房產的權利人是謝娜名下的公司。（國際金融報）

報道指，在上海市不動產登記簿中，目前該幢房產的權利人已變成重慶眉開眼笑文化傳媒有限公司，該公司實控人為謝娜，持有99%的股權。

報道引述北京觀邦律師事務所郎克宇律師的意見認為，「H」起訴房東及張杰、謝娜夫婦等人，若證據充足，勝訴概率不低。郎克宇律師表示，「跳單」的情況在房屋中介居間過程當中出現較多，例如有些業主不誠信，雖然委托中介睇樓，但採用假姓名及假聯繫方式，最後成交以家庭內另外成員的名義來和賣家進行交易，只要是中介公司有提供服務就可以起訴。