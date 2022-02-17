疫情｜內地支援抗疫專家組共4人　均來自廣東熟練粵語了解香港

本港疫情持續嚴峻，內地支援香港抗疫流行病學專家組行前會今日（17日）在深圳舉行。中央此次派出4人組成的專家組赴港抗疫，據介紹，4人均來自廣東，熟悉廣東話與英語，並了解香港社會，未來可根據實際需要調配全國各地的專家支援香港。



國家衛健委副主任王賀勝會見赴港專家組成員。（深圳衛視深視新聞微信公眾號）

中央周三（16日）成立內地支援香港抗疫專班，涉及國家衛健委等國家部委以及廣東等10個部門，根據不同分工，設立了多個工作組，其中一個組是流行病學專家組。

據介紹，4名專家分別為康敏、陳純、陳雪琴、楊韜慧，其中3人為國家流行病學調查專家組成員。

康敏擔任內地支援香港抗疫流行病學專家組組長。（深圳衛視深視新聞微信公眾號）

其中，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏，擔任內地支援香港抗疫流行病學專家組組長。據了解，康敏從業數十年，一直從事公共衛生相關的工作，曾成功參與處置了MERS病例廣東疫情、廣東首宗人感染H5N1禽流感疫情、首宗人感染H7N9禽流感疫情、首宗寨卡病毒病疫情等多次新型、突發疫情。

而在行前會上，國家疾控局副局長孫陽表示，此次專家組到香港的任務十分艱鉅，專家組首先要盡快摸清香港疫情情況，做好疫情分析研判，「對香港疫情防控提出切實管用的防控策略和防控措施，幫助香港盡快控制住這次疫情。」