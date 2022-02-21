北京男吃瓜子「發現羊屎」廠家拒認混入　超市：願賠五百

近日，北京的李先生向內地傳媒反映，他去年12月15日在家附近的物美超市購買了近兩斤山核桃味瓜子，回家發現瓜子中有異物，疑似羊糞球。

事後，李先生聯系超市所在平台客服投訴，但未能就賠償金額達成一致。內媒近日與瓜子廠家及超市聯繫，廠家否認異物為羊糞，表示不可能是工廠加工環節混入，但幾天後又改口稱如果異物是在出廠原料裡混入，將加強工廠管理；涉事超市則表示，已與李先生達成一致，決定賠償五百元（人民幣．下同）。



據澎湃新聞報道，李先生投訴稱，他2021年12月25日在北京市大興區舊宮物美超市購買了一些食品，其中包括近一公斤的山核桃瓜子。他表示此前也在這家超市購買過這種瓜子，在散裝稱重購買的過程中沒有發現過異常。

不過，他回家吃了部份瓜子後，在剩餘的瓜子中發現了一粒黑褐色的異物，「我小時候放過羊，所以很肯定這就是羊糞球。發現的時候我已經吃了一些瓜子了，這換誰都受不了」，李先生說，瓜子中出現的異物一度讓他感到十分噁心。

物美超市表示願意賠償500元。（示意圖／物美超市官網）

隨後，李先生向物美超市所在的平台投訴，平台提出退款並補償一些商品的賠償方案，但李先生拒絕接受，指食品衛生事關重大，希望能對涉事超市和廠家依法嚴格處理。

2月16日，瓜子廠家回應內媒指，瓜子加工過程中有高溫加熱環節，不會出現顆粒狀羊糞，即使有羊糞也肯定會被煮散開，如果消費者能獲得食品安全有關部門出局的正規檢測報告，他們願意依法接受處罰，即使真的出現羊糞，也不是在工廠加工環節中出現的。

不過三天後，廠商改口表示，已認真和李先生溝通過，雖然仍未就異物是否為羊糞達成共識，但如果異物是在出廠原料裡混入的，將加強工廠管理，如果是在售賣過程中混入，將調整銷售區域，使瓜子離其他散裝調香食品稍遠一些。同日，物美超市所在平台也表示，經和李先生協商一致，賠償五百元。