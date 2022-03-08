向柬埔寨派全球首支國家級中醫援外隊　駐柬大使：中方援助不會停

自新冠疫情爆發以來，中國已向120多個國家和國際組織提供逾21億劑疫苗。

中國駐柬埔寨大使王文天周一（7日）表示，中方將於近期向柬埔寨派出全球首支國家級中醫援外醫療隊，並將盡快提供新一批疫苗無償援助。



特本克蒙中柬友誼醫院佔地面積5.5公頃。（新華社）

據《北京日報》消息，7日，中國駐柬埔寨大使王文天同柬埔寨首相洪森共同出席特本克蒙中柬友誼醫院啟用儀式。特本克蒙中柬友誼醫院由中國政府提供無償援助建設，於2019年3月開工建設，2021年10月竣工。

醫院佔地面積5.5公頃，建築面積2.4萬平方米，有300個床位，是特本克蒙省規模最大、醫療水平最高的現代化綜合醫院，也是柬埔寨全國最大的省級醫院，將擔負起柬埔寨北部地區中心醫院的職責。

洪森稱，面對新冠肺炎疫情，中國政府和人民對柬埔寨的支持令他十分感動。（新華社）

王文天表示，新冠疫情仍然肆虐，「柬埔寨疫情一天不結束，中國對柬埔寨抗疫援助就一天不會停。」他指，近期，中方將向柬埔寨派出全球首支國家級中醫援外醫療隊，同柬方分享中醫抗疫經驗，並將盡快向柬埔寨提供新一批疫苗無償援助，大力支持柬埔寨政府為兒童接種疫苗的行動。

洪森稱，面對新冠肺炎疫情，中國政府和人民對柬埔寨的支持令他十分感動。