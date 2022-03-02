江蘇男淪柬埔寨「血奴」案翻轉被指造假　央視批「不能一編了之」

日前，一名江蘇90後男子稱在柬埔寨被網絡詐騙集團圈養「抽血賣錢」，每個半月就會被抽3瓶血，2月28日中國駐柬埔寨使館表示，柬警方查證「血奴」案屬編造。



對此，央視3月1日以「聳人聽聞的血奴案，不能一編了之」為題，批評網絡謠言「消耗大量社會公共資源，消費公眾善心善意」，央視提到，無論造謠者出於什麼動機，都已突破法律和道德的底線，必將受到法律的懲戒。



中國駐柬埔寨大使館官方微博消息指出，在敦促柬埔寨警方於2月15日立案後，持續跟進「血奴」案件進展。2月28日，柬警方向中國駐柬埔寨大使館通報了初步調查結果併發布公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

據柬警方內部通報和公告稱，中國公民李亞緣綸偷渡來柬，後因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。先後有3人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。案件下步將移交柬司法機關審理。

央視則發布評論批評，編造血奴案是「用刺眼扎心的謠言，刺激社會柔軟同情的神經，消耗大量社會公共資源，消費公眾善心善意」並稱，無論造謠者出於什麼動機，都已突破法律和道德的底線。

央視指出，這起案件，也提醒網友要「擦亮眼睛」，不妨等等真相再「吃瓜」，想想真偽再發言，造謠者必將受到法律懲戒。

據了解，這則傳言開始於內地微信公眾號，該帳號運營者阿龍專門揭露在柬埔寨詐騙綁架致人身亡、關注當地華人遭遇。

當時該公眾號爆料指出，來自江蘇的李亞緣綸因拒絕從事網絡詐騙，由於拒絕參與網絡詐騙活動，他多次被轉賣，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次。李亞緣綸最後是趁詐騙集團監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。

阿龍稱「血奴」在柬埔寨並不稀奇，而更讓人揪心的是無端的綁架和殺害。李亞緣綸則稱，由於詐騙集團的「醫生」已不能在其身上找到血管抽血，於是在頭部找血管抽血。據了解，一個輸液瓶的容量是500毫升，意味李亞緣綸每隔45天就會被抽血1500毫升。而一名健康男性每次最多捐血400毫升，相隔6個月後才能再次捐血。

醫院院長朱學敏當時則稱，李亞緣綸入院時因為體內血被抽乾，已經瀕臨死亡，更有嚴重貧血、浮腫、腹水、肝硬化等併發症。在輸了8袋、共2800毫升血後才度過危險期。

由於內地網民對李亞緣綸遭遇甚表同情，更批評內地分類訊息平台「58同城」刊登招聘廣告時未進行核實，58同城也因此陷入輿論風波。