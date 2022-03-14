星巴克飲品現曱甴「觸角還在動」　事主遭網暴被質疑造假

星巴克（Starbucks）再因食品安全問題登上微博熱搜。3月10日，事主（微博＠奇異果炒辣椒）在微博上載動態圖片，只見一隻活蟑螂在杯中搖動觸角。

惟不少網民質疑事主造假，認為飲品中的「綿雲」是用攪拌機攪拌，「為什麼這隻蟑螂攪不死？」



事主發布的動態圖片顯示，該飲品是星巴克的「冰大溪地綿雲冷萃」，可以清楚地看到蟑螂在飲品中揮動觸角，但當時咖啡已開蓋並放入飲管。事主之後又轉發評論圖片，表示自己在去年3月份飲星巴克的飲品時，亦曾經發現有蟑螂。

不少網民質疑事主造假，認為照片中的咖啡已開蓋，蟑螂可以是開蓋後才爬入杯中，甚至有網民反問「這麼小概率的事件，為什麼你遇到了兩次，難道你不該反思自己嗎？」事主回應稱，自己只是覺得機率太小才發文抱怨，沒有寫上任何關鍵字，也沒有提及任何人，反道「有必要故意放蟑螂嗎？」

星巴克內部員工表示，圖中杯身的貼紙顯示該飲料是外賣，距離出品有一段時間，如果按照製作步驟，應該不可能出現活蟑螂，並解釋了製作該款飲品的詳細過程，包括依次倒糖漿、冷萃原液、冰塊、過濾水，最後加奶蓋。

前述員工稱，冷萃原液需用濾紙過濾，過程中若有那麼大的異物出現，應該是會看到；其次，冷萃上面的綿雲是牛奶加糖漿在攪拌機內攪30秒製成，最後淋在冷萃上，「我聽說這隻蟑螂是活的，如果真的是製作飲品時就在裏面，應該早淹死了」。

事主在微博上載動態圖片，只見一隻活蟑螂在杯中搖動觸角。（微博＠奇異果炒辣椒）

3月13日，星巴克發表聲明稱，經調查確認，涉事顧客於3月10日通過第三方外賣平台下單飲品，平台客服後續接到顧客相關投訴後，及時與她溝通處理。

聲明稱，星巴克獲悉上述顧客情況後，立即翻查閉路電視紀錄，經核實，員工嚴格按照飲品的操作流程規範製作該飲品，並使用為外賣專門設計的一次性密封防漏包裝。同時，涉事門店消殺記錄完整，星巴克也立即於3月10日和11日持續邀請第三方蟲害服務公司實地檢查，徹底檢查相關設備，未發現相關蟲害問題。

值得一提的是，星巴克近期屢屢登上微博熱搜。2月9日，星巴克無錫市一門店因使用過期食品原料，被無錫市市場監督管理局罰款百萬元；2月14日，星巴克在情人節因驅趕執行民警，引起網民一致「討伐」，官媒人民日報更發表評論，直言「星巴克請收回你的傲慢」。