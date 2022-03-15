疫情｜吉林增4067宗本土感染　當局料一周實現社會面清零

吉林省的新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增3076宗本土確診個案及991宗本土無症狀感染者。當局表示，全省疫情仍處於上升期，吉林市一周時間實現社會面清零。



3月14日晚，吉林省委書記景俊海以視像形式主持召開省疫情防控領導小組會議。（吉林日報）

據《吉林日報》報道，3月14日，吉林省委書記景俊海主持召開省疫情防控領導小組會議。他強調，全省疫情仍處在上升期，面臨的形勢依然嚴峻複雜，必須緊急動員起來、行動起來，咬緊牙關攻克難關，爭分奪秒、從嚴從緊推進各項防控工作，速戰速決遏制住疫情擴散蔓延。

景俊海說，要加快改建方艙醫院和定點醫院，充分利用閑置的黨校、學校、場館等資源，邊改建場地、邊調集醫護、邊培訓人員，確保醫院啟用和人員配備同步到位，以最快速度把現有全部陽性病例安全轉運到方艙醫院和定點醫院，及時給予有效治療。要連夜制定好清零行動方案，高質量實施新一輪全員核酸檢測。要千方百計依法征用賓館酒店，多渠道擴充隔離房間數量，盡快把所有密接人員轉運到集中隔離點。

景俊海表示，要統籌全省核酸檢測資源，迅速向長春、吉林集結，加快檢測人員培訓上崗，保障檢測設備滿負荷運轉，加大抗原試劑採購力度，進一步提升檢測能力。要加快流調排查速度，嚴格做到4小時完成核心信息、24小時完成流調報告。要進一步強化學校防控，精準找出密接、次密接人員，紮實做好垃圾轉運、環境消殺等工作，確保校園絕對安全。

吉林省方艙醫院。（央視新聞）

景俊海說，要全面動員機關幹部下沉一線，健全完善激勵懲戒機制，有效充實社區抗疫力量。要啟動全省應急指揮一級響應，健全指揮體系和工作體系，抓緊抓實聯防聯控、患者救治、信息發布、物資儲備等工作。要嚴格落實省級領導包保責任制，充分發揮各專項工作組職能作用，做到上下銜接、一貫到底。要在集中隔離點和方艙醫院中成立臨時黨支部，切實發揮黨團組織作用，引導黨員群眾積極配合隔離治療、共同抗擊疫情。

另外，吉林省委副書記、省長韓俊指，要採取果斷有效措施解決堵點問題，統籌調配資源力量，提高全流程效率，堅決打好吉林市全員核酸篩查全覆蓋、陽性患者全收治、密接人員全集中三大攻堅戰，一周時間實現社會面清零。集中調配周邊地區核酸檢測力量，在24小時之內完成全員核酸檢測，確保不落一人。全面征用改造各類可用於集中隔離的資源，確保所有密接人員全部轉運至集中隔離點，單人單間隔離。充分挖掘方艙醫院和定點醫院資源，確保所有初篩陽性人員全部轉運收治確診、分類救治，做到應治盡治。利用大數據手段，加強流調排查力度，找出所有風險點位。強化分級分類精準管控，落實封控區、管控區防控舉措，確保足不出戶、足不出小區。要全力做好民生保障工作，做好物資配送、心理疏導等工作，及時回應群眾關切。