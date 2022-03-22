東航MU5735空難｜垂直墜落兼沒求救訊號　航空安全專家：極罕見

東航航班MU5735於3月21日從昆明飛往廣州途中，不幸在廣西梧州市墜機。有國際航空安全專家表示，現階段信息不足判斷原因，但有2個現象極為罕見：沒求救訊號及客機垂直墜落。

目前俗稱「黑盒子」的飛行記錄器仍未找到，事故原因還需由民航局、波音公司與東航共同分析。



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民航局證實，客機墜毀時機上有共有132人，目前雖已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，但機上人員迄今生死未卜，目前東航已停飛所有737客機。

國際航空安全專家：現階段信息不足判斷原因

國際航空安全專家、《Air Transport World》前總編湯瑪士（Geoffrey Thomas）對內媒《中國新聞周刊》表示，現階段信息遠不足以判斷事故原因，但有2個現象極為罕見，就是事故前沒有求救訊號，以及「在空中沒有煙霧、以垂直姿態墜落」。

他說，民航機完成一次飛行任務，會經過起飛、巡航和進近降落（進近，指飛機下降時對準跑道的過程）三階段，他根據20日及之前MU5735航班的飛行記錄，發現本次客機開始迅速下墜的時刻和高度，正處於客機從巡航階段轉入向機場進近階段的節點。

他指，「東航擁有幾乎完美的飛行安全記錄，這是在極佳的空管體系、極佳的航空公司和極佳的飛機的背景下發生的災難。 」

國際航空安全專家托馬斯(Geoffrey Thomas)表示，東航MU5735空難的情況極其罕見。（Airline Rating）

張仲麟：中國民航安全過去12年一直是世界第一

民航工作者、民航業評論員張仲麟對《中國新聞周刊》指出，中國民航安全紀錄，在過去12年裡，一直連續是世界第一。因為中國民航業始終是把安全作為一個最優先考慮的事項，安全是底線、紅線。

張仲麟說，在世界空難史上，以近乎垂直俯衝墜毀的飛機較少；在飛行中的巡航階段發生事故、直接俯衝墜毀更屬少見。 「飛機事故主要發生在兩個階段：起飛和降落。因為飛機飛行高度低，給飛行員反應的空間較小，而且飛行速度也較慢。越接近地面，氣流越複雜，遇到風向變化，也會增加事故可能性。」

失事的MU5735航班的波音737-800NG客機於2015年6月10日註冊，機身塗有東航雲南分公司特有的「孔雀彩繪」，機齡為6年10個月，屬於準新機。而737-800NG是波音公司推出的737第三代機型，截至事故前，航空安全網絡紀錄中，該型客機發生過21起機體全損事件，近降落階段失事的有16起。

值得注意的是，東航客機墜機後，當局出動無人機和數百人前往搜救，廣西消防也在第一時間趕赴現場救援，但迄今事故地點只有一條小路，卻仍找不到關鍵飛行記錄器「黑盒子」。