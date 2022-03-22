東航MU5735空難｜專家：雷達數據極不正常　飛機疑失動力高空急墜

東方航空一架波音737客機MU5735航班，昨日（21日）原定從雲南昆明飛往廣東廣州，飛行至廣西梧州上空失聯，後證實墜毀。

網傳一段飛機出事時的影片，只見飛機機頭朝下垂直墜落樹林，整個過程僅5秒，當時客機在空中未解體。經證實，該影片是由梧州北辰礦業在山區閉路電視錄下，閉路電視距離案發地點僅1公里。

《澎湃新聞》報道，中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男分析了本次空難救援困難點以及後期調查工作的重點，並認為事發時機師已無法控制飛機的控制面，任何操縱動作都不能改變飛機的姿態。



飛機垂直墜落疑失去動力

王亞男稱，目前只能透過網上公開的MU5735快速墜落的數據指標推測。雷達顯示，飛機失事時從8000多米高空快速墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去升力性能，無法再維持正常飛行；網傳飛機急速墜落的影片，更能夠佐證前述推測，機師當時已無法控制飛機。

影片顯示，MU5735垂直墮落時仍未解體。王亞男指出，若機師能夠控制飛機，就可調整機翼、副翼或者升降舵等各個控制面，「飛機不應該是這樣下落的，它至少應該是以一個滑翔或者說是斜角度的俯衝來接近地面的。如果說頭下尾上，直直地衝下來的話，我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態」。

喪失控制比喪失動力更可怕

王亞男介紹，飛機在空中出事的技術類問題，往往是喪失動力或喪失控制，但兩者相比下喪失控制更加可怕。若飛機兩個引擎都沒有動力，但依托其滑翔能力，飛機仍然可以滑翔很遠，下降時會保持緩慢態勢，惟MU5735是急速下降，幾乎可理解為墜落，「飛行員一定是失去了對飛機的控制，有可能出現了嚴重的問題，飛行員無法處置這樣的險情」。

飛機進入深度失速，往往是由於結冰問題造成。他表示，飛機在3000米或更低高度飛行時，可能會遭遇大氣中的過冷水形成的雲團，過冷水會導致飛機出現結冰，但現代飛機上都有較完善的除冰設備，防止飛機出現嚴重結冰。

若飛機出現嚴重結冰，就會導致機翼的形狀發生改變，原本能產生升力的機翼就會失效，令機師無法控制飛機。然而，MU5735出事前是在8000米高空飛行，「飛機正常的巡航高度8000多米的時候，結冰的可能性極小」。

救援困難

王亞男稱，本次救援最大的困難有兩個方面，一方面是飛機墜落於山地，救援人員的裝備器材運抵出事地點會相對緩慢；其次是墜機時因為強大的衝擊可能引發燃燒，同時引發山火。

正常情況下，調查工作會與搜救同步進行。調查人員需要確定飛機的各個主要殘骸的墜落位置，直至將所有的殘骸蒐集整理，才能夠對每一個主要的殘骸作出分析和研判，藉此還原飛機失事時狀態，殘骸更有可能隱藏飛機出事前的某些技術信息。

後期調查工作「黑盒」是重中之中

截至今日（22日）中午12時，MU5735的黑盒仍未尋回。王亞男介紹，在後期調查工作中，黑盒是最為重要，因為記錄了飛行數據和機師的語音對話，是飛機失事前留下最直觀的線索。

其次是所有殘骸，以及涉及到本次航班的所有人員，包括空管人員、飛行維護保障人員和航班的相關管理和參與者，他們的表述和對航班信息的記錄，都是事故調查必須要了解的信息。

一般而言，事故調查與事故搜救會同期展開，民航局會向東航蒐集失事航班的技術文件，並牽頭展問調查，包括東航、波音公司的相關人員也要參與其中。調查工作將針對飛機的製造、運營使用、維護保障、運行管理等環節，最後才定出結論。