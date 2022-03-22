繼腳踩酸菜後網傳「腳踩酸豆角」　柳州螺螄粉協會：並非加工現場

繼日前官媒央視曝光「腳踩土坑酸菜」涉及多間知名食品生產商後，日前網絡上又流傳出「腳踩酸豆角」，並指是與內地著名小食「螺螄粉」有關。

周一（21日），柳州螺螄粉協會微信號發布聲明稱，柳州螺螄粉用酸豆角與「腳踩酸豆角」無關。



聲明提到，21日，有網民在社交網站發出兩張來源不明的照片。照片中有工作人員用腳踩的方式醃制酸豆角，並配文「螺螄粉愛好者震怒！嘔！」的文案。發布者很快表示所發圖片未經考證，並在之後刪除相關帖文。不過，帖文發布後迅速發酵，半日之內「螺螄粉酸豆角」已經登上微博熱搜榜第一。

柳州螺螄粉協會發布聲明。（微信公眾號「柳州螺螄粉協會」）

聲明提到，柳州螺螄粉用酸豆角與「腳踩酸豆角」無關；事件發生之後，協會深入和多家柳州螺螄粉用酸豆角生產企業進行情況核實，確認這並不是柳州螺螄粉用酸豆角生產企業的加工現場。

值得注意的是，聲明指出，經過協會進一步調查，協會查明此次網傳的「腳踩酸豆角」圖片來源於百度百家號上曝光的河南酸豆角工廠的製作過程。

聲明提到，協會敦促造謠者立刻停止並刪除對柳州螺螄粉用酸豆角生產和加工的不實造謠，同時呼籲廣大網民停止對不實資訊的傳播，堅決正本清源，共同維護好柳州螺螄粉金字招牌的聲譽和形象，協會也保留對任何惡意造謠的行為追究法律責任的權利。