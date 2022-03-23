東航MU5735空難 | 空難的兩個「盲點」

3月22日晚21時，中國國務院調查組於梧州舉行發布會，披露東航MU5735空難的更多細節，包括地面監控系統在事故發生時多次呼叫未收到應答等。

3月21日，一架搭載132人（乘客123人，機組人員9人）的東航波音737-800客機於廣西梧州境內墜毀，截至目前機上人員暫未發現倖存者。

這一損失慘重的空難，終結了中國民航自2010年8月24日伊春空難以來連續4,226天安全運行的紀錄，也必將對剛剛經歷新冠肺炎疫情後稍有振作的中國航空產生「雪上加霜」般的衝擊。

3月22日，航空股集體下挫，東方航空一度暴跌超7%。

截至目前，記錄飛行數據的黑匣子還在搜尋中，圍繞這次悲劇的調查可能要持續很長時間，但一些公開的飛行訊息可能有助於我們從種種不嚴肅、不負責任的流言甚至「陰謀論」中接近真相。

關於飛行數據

根據專業人士對廣播式自動相關監視數據（ADS-B）、Flightradar24實時航班數據的解讀，空難航班在事發前一直在約8,869米高度進行巡航。14時19分，航班突然開始從巡航高度急降，同時飛行速度從約845km/h開始下降，在兩分鐘內丟失信號，隨後被拍到以垂直俯衝方式高速墜落於廣西梧州藤縣境內。

在這期間，最關鍵的訊息是，航班在7,400英尺（2,255.52米）處一度恢復爬升，大約到8,600英尺（2,621.28米）再度急速墜落，14時22分消失時高度1,333.5米。

這是否意味着，駕駛員在墜機過程中有補救行為，機身解體並不是導致客機從近9千米高空加速墜落到兩千多米的原因——客機初始階段沒有解體。

似乎，從被拍攝的影像也能夠證實這一點。

百度百科的解釋稱，空中解體（俗稱散架），是指飛機（或其它飛行器）由於各種原因，比如氣流、撞擊、爆炸、導彈擊落、操作不當、超過最大過載等，導致機體發生結構性損壞，從而造成機身破裂。由於飛機機艙是增壓的，內部的壓力會將飛機撕裂，然後整個機體就變成碎片，原理就類似氣球爆裂一樣。

根據這一解釋，我們似乎可以排除這一可能。

事實上，空難的發生原因，不外乎這樣幾種情況：操作錯誤、機械故障、極端天氣、導彈襲擊和意外碰撞。

目前看來，人為操作失誤（包括故意）的嫌疑無法排除。

事實上，有人分析稱，發生於2021年1月9日的三佛齊航空182號班機空難最後運行軌跡與此次東航空難非常相似。當時前者起飛不久後在爬升至4,000米高度時突然掉頭下墜，一分鐘內曾下降3,000米。最後，調查顯示，飛機兩個引擎在運轉中推力失衡，導致機體急轉，最終墜入海洋，這其中也有駕駛員判斷失誤的原因。

機械故障，包括極端的雙發動機同時失去動力情況，專業人士認為基本不可能造成無滑翔垂直跌落，所以基本可以排除發動機問題，但是其他部位機械性能呢？

極端天氣，氣象部門已經否認，但是對流層（平均高度10千米）天氣狀況複雜多變，也不能完全排除沒有監測到的極端天氣變化。

導彈襲擊，航班經過路線為國內航線，空中交通暢通，可能性基本排除。

意外撞擊，截至目前，未收到同一空域同時出現其他飛行器的報告。

總之，事故原因仍需要更多證據，尤其是「黑匣子」數據的支撐。

關於波音737 NG

波音737是全球最暢銷的一種客機，產量超過1萬架。

它迄今共發展出4個世代機型，此次遇難的東航波音737-800擁有座位數162（最大189個），使用CFM56發動機，屬於第三代機型，即波音737 NG新世代（New Generation）客機。

東航目前擁有108架波音737-800，是除空客A320-200以外，服役機型中數量最多的，多執行國內和中短途國際線。

目前，因為這一事故，東航已經停飛了所有該機型航班。

事實上，早在2019年9月下旬，在為中國公司使用的737-800系列客機進行改裝737-800BCF時，操作人員在撥叉「Pickle Fork」上發現結構性裂縫，Pickle Fork是連接機身和機翼的關鍵，雖然裂縫現象發生概率不低，但是如果長期發展導致空中解體。

公開報道稱，東航是首家獲得深度更換修理737 NG撥叉技術的中國MRO，相關技術得到波音認可。報道稱，經過40余天的奮戰，東航技術在2019年12月23日對東航雲南機庫的一架波音B737NG飛機成功完成撥叉深度修理工作，成為國內首家完成該項目的航空MRO。

報道還提到，撥叉是機身與機翼的連接組件，是重要的承力部件。由於該部件的更換涉及客艙、輪艙、機翼、中央油箱等多個重要區域，維修難度極高。

此外，與被中國禁飛的波音737第四代機型737 MAX一樣，整個737 NG也新增過一個被忽略的MCAS系統。這個失速及翻滾保護系統用以防止機頭仰角過大而失速或者發生翻滾下墜以及倒飛等現象，但當這個系統被無意觸發後即使解除自動駕駛也會導致飛機下墜將近10秒鐘，且飛機難以控制。

至今，有關波音737設計缺陷，尤其是方向舵等部位的質疑依然不絕於耳，但是現在就歸咎於機械故障言之尚早。

根據波音官網資料，波音共向中國客户交付了一千架737 NG，其客户幾乎覆蓋中國主要航空公司，如中國國航、東海航空、東方航空、南方航空、海南航空、河北航空、昆明航空、瑞麗航空、山東航空、上海航空、深圳航空、廈門航空以及中銀航空租賃、交銀租賃、國銀航空金融租賃、工銀租賃等。

而一旦中國民航總局決定暫停所有NG系列機型飛行，將對中國航空業構成巨大影響。

搜救不止，願奇蹟降臨！

附錄：近年波音737-800意外事故

巴西戈爾航空1907號航班事故

2006年9月29日，巴西戈爾航空公司1907號航班一架從亞馬孫州首府瑪瑙斯飛往首都巴西利亞的波音737-800客機，在亞馬孫森林上空與一架小型飛機相撞後墜毀，機上154人全部遇難。

肯尼亞航空507號航班空難

2007年5月5日，肯尼亞航空507號航班一架只有半年機齡的波音737-800客機，在喀麥隆杜阿拉國際機場起飛不久後墜毀。機上搭載108名乘客及6名機組員共114人，全部遇難。

土耳其航空1951號航班事故

2009年2月25日，土耳其航空1951號航班一架波音737-800客機，在荷蘭阿姆斯特丹降落時墜毀，機身斷成三截，沒有造成火災。事故造成9人死亡，120人受傷。

5·22印度航空公司墜機事件

2010年5月22日，印度航空快運812號航班一架波音737-800客機在印度卡納塔克邦門格洛爾市國際機場降落時，滑出跑道跌入山谷，隨即發生爆炸，159人遇難，8人獲救。

加勒比航空523號航班事故

2011年7月30日，執飛加勒比航空523號航班的一架波音737-800型客機，在圭亞那喬治敦國際機場雨天降落時衝出跑道並撞上機場圍欄，機身斷成兩截。機上157名乘客和6名機組人員中1人重傷，多人輕傷，無人死亡。

印尼獅子航空客機墜海

2013年4月13日，印尼獅子航空公司一架波音737-800客機在巴厘島降落時，因機尾發生故障，客機無法減速，一頭栽進機場旁邊的大海里，斷成兩截。所幸，101名乘客和7名機組人員全部生還，其中45人受傷。

迪拜航空981號航班空難

2016年3月19日，迪拜航空981號航班一架從阿聯酋迪拜飛往俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫的波音737-800客機，在頓河畔羅斯托夫機場降落時墜毀，機上55名乘客和7名機組人員全部遇難。

土耳其飛馬航空8622號航班事故

2018年1月13日，土耳其飛馬航空8622號航班的波音737-800客機，在特拉布宗機場降落的過程中衝出跑道，飛機向左偏出跑道，墜入跑道旁的斜坡，險些衝進大海，3人受輕傷。

新幾內亞航空73號航班空難

2018年9月27日，新幾內亞航空73號航班一架從東京飛往莫爾茲比港的波音737-800客機在降落時墜入海中。儘管救援人員確認全機36名乘客全部安全，但巴布新幾內亞航空還是在次日發表聲明表示一人失蹤。2018年10月1日，失蹤乘客已經被找到並確認遇難。

土耳其飛馬航空2193號航班空難

2020年2月5日，土耳其飛馬航空一架從伊茲密爾飛往伊斯坦堡的波音737-800客機，在降落時衝出跑道並斷成三截。機上183人中有3人遇難，179人受傷。