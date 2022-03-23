東航MU5735空難｜副機長今年本將退休　安全飛行時間超3萬小時

3月21日，東航一架波音737客機在廣西梧州上空失聯，後確認已墜毀，機上132人至今傷亡未明，當局在事故現場附近持續搜索，但受降雨影響，搜索需暫緩。

本次空難的9名機組人員中，包括副機師張正平。徒弟李明表示，張正平已飛行40年，是業內「祖師爺」級別的機師，原定今年退休，當聽到墜機消息後，「一下子很難接受」。



公開資料顯示，張正平生於1963年。1980年，他通過原解放軍第十四航空學校（現中國民用航空飛行學院）的選拔後，開始接受空軍的嚴格訓練，至1983年畢業。張正平曾駕駛運-5、蘇制飛機、安-24飛機、波音737客機、波音767客機等。

在李明眼中，張正平屬於「資格非常老的老民航」。他介紹，以前機師緊缺，大量軍轉民，同年齡段的機師中，科班出身的張正平是「早期飛行員非常罕見」，更有報道稱他是雲南乃至中國最早的一批專業飛行學員。

在東航網站對張正平的介紹中，張正平從未發生過一宗人為不安全事件，保持良好的安全記錄，2011年榮獲民航局功勳飛行員獎章，成為東航第一批「五星機長」。此外，他的安全飛行時間已超3萬小時，「應該算是在全中國民航排得進前幾位的，很少有人能飛到這個時間，哪怕你職業生涯一帆風順都很難」。

在東航網站的介紹中，張正平從未發生過一宗人為不安全事件，保持良好的安全記錄。（鳳凰WEEKLY）

1996年波音767客機退役後，張正平重新駕駛波音737客機。由於要重獲駕駛資格，按照局方法規，必須要在新機型上建立一定的運行經歷後才能擔任機長，而李明就曾在這段時間和張正平共同執飛。

李明憶述，當時兩人相處愉快，對方飛行也很正規，「所謂的帶他都是幫助他老人家重獲資格而已，並不是真的教他飛行，只是他長時間沒有運行這個機型了，我們在旁邊輔助著他重新熟悉機型，應該是叫陪他，有不熟悉的地方，我們會提個醒，上個手之類的，保證航班安全是底線」。

李明形容張正平是「有著父輩那種吃苦耐勞」，「因為他們經歷過苦難的年代，所以他們所有的那代人都特別吃苦耐勞」，更有上一代人的執著努力，包括他對待飛行非常嚴謹，「他對副駕駛原來要求都是蠻嚴的，他教學也比較嚴厲，整個感覺事業心很強」。

張正平（右）是業內「祖師爺」級別的機師。（中國民航網）

重新駕駛波音737客機至今，張正平基本保持著每天航班飛行。李明透露，公司對「老同志」會有優待，太辛苦的航班會交給年輕的機師執飛， 「我們也覺得可以理解，畢竟年齡大了」，而失事的MU5735算是航班時刻比較好的班，因為不用起早貪黑。

隨著張正平重新開始獨立駕駛和帶隊，李明和他的接觸慢慢變少， 兩人大多是在公司春節前後的聚會上碰面，但近兩年活動受疫情影響取消，「我幾乎感覺就沒怎麼見到他」，偶爾在機場碰到，兩人都因為工作繁忙匆忙打招呼便離開。

提到MU5735墜機，李明坦言一下子很難接受，「幹一輩子飛行，身邊隔上幾年總會聽到類似的事情，但是我從來沒有想過這種事情會發生在自己身邊的人身上」。