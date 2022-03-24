東航MU5735空難｜雲南女疑遺下黑色蝴蝶結後失聯　本將與男友相聚

東航MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，搜救工作仍在進行中。在事故區域，不少乘客的個人物品散落，其中周二（22日）央視的搜救直播畫面有一個黑色蝴蝶結髮圈引起網民關注，認為「它的主人一定是一個愛美的女孩子」。據紅星新聞報道，蝴蝶結的女孩是雲南人小琴，當時她欲前往江蘇與男友相聚，而其乘同一航班的閨蜜亦同告失聯，二人皆只有二十出頭。



事故發生後，網民「@Typing」上傳了一段定位於梧州市的影片，並寫道「媳婦你膽子那麼小，還有下次的話讓我來替你好嗎？」片中有一張戴上蝴蝶結髮圈的女孩照片，蝴蝶結與現場找到的高度相似。同時，片中有一張購票訂單截圖，為周一昆明飛無錫（中途廣州中轉）的訂單，其中昆明飛廣州段航班正是東航MU5735。

經查，「@Typing」是在蘇州工作的楊先生，其正是疑似戴蝴蝶結髮圈失聯的小琴的男友，事發後即連夜駕車前往事發地藤縣。親屬透露，二人相戀已久，都已見過對方家長，大家都認為兩人婚期已近，只是由於工作原因，二人持續異地戀，出事當日女方正正是打算飛往與男友相聚。而出事後，楊母還哭着致電親友，在親友們看來，她早將小琴當做女兒一樣看待。

據小琴的前同事介紹，年約22歲的小琴平時很愛美，前不久剛從美容機構離職。小琴友人李先生則表示，楊先生為了前往機場接女友，還提前做好核酸等工作，沒想到卻發生這種事，而是次事故中除了小琴，其閨蜜小涵亦同告失聯，事前她們正準備到江蘇繼續從事美容行業，「她們的性格都很好，很溫柔」。至於黑色蝴蝶結髮圈，他表示自己曾經看到過，只是以往沒有特別在意。

根據小琴在短片平台上的動態顯示，她曾在一條片中配文道：「這輩子什麼最好，健康的身體最好，親人的平安最好，朋友的真誠最好，真心的感情最好，每天有人惦記最好。」另外，對於有網民認為楊先生發片是「消費」女友，親屬不以為然，認為他只是因為很難過才會發。