多地提高最低工資標準、養老金　職工門診費用納入醫保報銷

虎年將至，相信不少人都希望來年賺到盤滿缽滿。今年1月1日，內地多個省市宣布提高最低工資標準。其中，深圳的最低工資標準從2200元/月上調至2360元/月（人民幣，下同）。



內地最低工資標準區分為不同檔次，各省可根據當地經濟情況，選擇相應檔次執行。第一檔一般為省會城市及發達城市採用，第二檔一般為地級市採用，第三檔一般為縣及以下地區採用。

今年1月1日起，河南省調整全省最低工資標準，三類行政區域月最低工資標準，分別由原來的1900元、1700元、1500元，調整為2000元、1800元、1600元，每小時最低工資標準分別由原來的19元、17元、15元，調整為19.6元、17.6元、15.6元。

福建、重慶亦宣布將於4月1日起提高最低工資標準。以福建為例，調整後每月最低工資標準分為四個檔次，從原來的1800元、1720元、1570元、1420元，調整為2030元、1960元、1810元、1660元。

重慶第一檔月最低工資標準從1800元調整為2100元，第二檔月最低工資標準從1700元調整為2000元。

多個省份宣布提高城鄉居民基礎養老金。（新華社）

提高城鄉居民基礎養老金

除了調整最低工資標準，多個省份亦宣布提高城鄉居民基礎養老金。今年1月1日，江蘇城鄉居民基本養老保險基礎養老金省定最低標準，由每人每月173元提高到187元，較上年增長8%；貴州的城鄉居民基礎養老金最低標準，將由每人每月98元提高到113元。

普通門診待遇

從2022年開始，部分省份開始實施職工基本醫保門診共濟保障改革，其中一項重要的內容是提升門診待遇水平，將更多門診費用納入醫保報銷。

以福建為例，該省通過降低普通門診起付線、提高報銷比例和封頂線等提高門診待遇。其中，起付線統一調整為當地全口徑城鎮單位就業人員平均工資的1%左右；報銷比例在職人員統一提高至75%，退休人員統一提高至80%，在基層就診的再提高10個百分點。

廣東職工醫保普通門診統籌不設起付標準，在職職工發生的政策範圍內醫療費用，一級及以下醫療衛生機構支付比例不低於60%，二級醫療衛生機構不低於55%，三級醫療衛生機構不低於50%，退休人員支付比例適當提高。