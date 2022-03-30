上海疫情｜網傳檢測採樣用棉棒含有毒試劑　廠商：完全是無稽之談

上海市周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，開展新一輪核酸篩查。然而，網上流傳採樣時使用的棉籤（棉花棒）「有毒」，有長者得悉後表示不想參加核酸篩查。

針對核酸檢測和抗原檢測時使用的棉籤，和普通棉籤有何區別，棉籤上的試劑是否會威脅健康等問題，上海網絡闢謠日前就向多間檢測試劑盒生產企業求證。



上海網絡闢謠向多間檢測試劑盒生產企業求證，均獲「採樣棉籤與日常生活中使用的棉籤不一樣，但不含試劑，更沒有毒性」的明確答覆。

抗原檢測試劑盒生產企業、默禾醫療科技（上海）有限公司負責人唐榮介紹，嚴格來說，採樣用的棉籤應該叫「採樣拭子」，並非日常生活中常見的棉籤。兩者最大的差別是，日常生活中的棉籤原料為脫脂棉，而採樣拭子的頂端為植絨拭子。

採樣拭子頂端為植絨拭子，日常生活中的棉籤原料則是脫脂棉。（微信公眾號＠上海網絡闢謠）

他介紹，植絨拭子採用尼龍纖維植絨技術製作而成，前端塗有以垂直方式固定的尼龍短纖維，令整個採集拭子的採集區域內沒有吸收孔，採集到的樣本就不會分散滯留在纖維中，有利於更快更高效地洗脫。

相關數據顯示，植絨拭子可以洗脫85%以上的樣本收集量，而傳統的棉籤、特別是使用脫脂棉製作的棉籤並不能完全收集和洗脫樣本。

唐榮表示，採樣拭子是為了採樣生產，本身不含有任何浸泡試劑，也無需含有試劑；同時，採樣拭子屬於醫療器械，合格產品的基本要求就是無毒無害。因此，網傳「採樣棉籤有毒」的說法完全是無稽之談。

市民採集樣本後，需要將採樣拭子置於採樣試劑管中。（中新社）

多間生產企業均表示，根據國家規定，一次性使用採樣器屬於一類醫療器械產品，不僅生產時要備案，而且有嚴格的生產環境要求和質量監管標準，合格產品肯定無毒無害。同時，一次性使用採樣器屬於醫療領域通用產品，可以在不同部位採樣，也應用在不同的檢測行為中，並非特別為核酸檢測或抗原檢測生產，所以拭子上也不會含有其他試劑。

事實上，曾自行做過快速測試的市民也能感受到採樣拭子與普通棉籤的區別。在使用快速測試時，採樣完畢後需將採樣拭子在保存液中旋轉混勻至少30秒，再用手隔着採樣管外壁擠壓拭子頭至少5秒。若使用普通棉籤，擠壓過程中不僅不能洗脫樣本，脫脂棉更會吸入保存液；即使可擠壓出液體，也只是樣本與保存液的混合物。