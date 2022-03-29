上海調查指疫下5成市民不聚餐　常喝奶茶、睡眠不足7小時者增

上海市健康促進中心發布市民健康行為最新監測調查結果，顯示在新冠疫情防控方面，80%以上的市民可做到出門戴口罩、勤洗手和室內通風，50%以上的市民可做到不參加聚會、聚餐，不去人群密集的場所，咳嗽或打噴嚏遮掩口鼻，保持1米以上社交距離。

而飲食睡眠習慣方面，則顯示常喝奶茶、睡眠不足7小時者有增多。



這份調查顯示，上海市民平均洗手時長從15.55秒上升至19.02秒；咳嗽或打噴嚏時當來不及掏手帕或紙巾，做到用胳膊肘彎處遮掩口鼻的比例從41.68%上升至51.72%，提升10.04個百分點。不足15%的人表示2週內看到隨地吐痰、亂扔垃圾行為次數超過2次，不足20%的人看到走路抽煙、寵物糞便行為次數超過3次。

在飲食健康相關行為方面在外合餐每餐或絕大部分情況下會使用公用餐具的比例均為55%左右，約1/3的市民表示在家合餐每餐或絕大部分情況下使用公用餐具。在運動起居相關行為方面，調查有50%以上的居民每週進行150分鐘以上中等強度的有氧活動，達到世衛建議標準；約80%的居民保持規律作息。

本次調查顯示，總是或經常喝含糖、碳酸飲料或奶茶的比例從10.09%上升至14.74%，年齡愈小，喝上述飲料的比例愈高；一週內飲酒比例從20.29%上升至24.57%；睡眠時長不足7小時比例從55.77%上升至62.29%。市健康促進中心表示，未來將對含糖飲料攝入、飲酒、睡眠不足和不合理用藥等行為進行針對性的干預，促進市民行為轉變。