疫情｜中方對外提供約22億劑新冠疫苗　助埃及緬甸建設疫苗生產線

今日（29日），國家國際發展合作署公布，中方援助柬埔寨新一批新冠疫苗已正式啟運，將通過今明三架航班從廣州發往柬埔寨首都金邊。

截至目前，中國已向120多個國家和國際組織提供約22億劑新冠疫苗。



為幫助柬埔寨抗擊新冠疫情，中方向柬方派出多批醫療專家組，組織多場視像交流會，幫助柬方建設核酸檢測實驗室。3月16日，中國首支援外中醫抗疫專家組抵達柬埔寨開展診療培訓；21日，中方援建的中柬友誼醫院正式啟用，是目前柬埔寨規模最大、技術最先進的醫院。

除了助柬埔寨抗擊疫情，中方亦在民生領域上實施大批項目，包括修建鄉村道路、深井池塘、中小學校、提供流動醫療車等，直接惠及柬埔寨民眾。同時，加強基礎設施和公共設施建設，建設柬埔寨國家體育場、中柬友誼醫院、中柬友誼大橋、7號公路等項目，為柬埔寨經濟社會發展創造良好條件。

除了對外提供疫苗，中國更幫助埃及、緬甸等國建設疫苗生產線，提升其自主應對疫情的能力。此外，中國已向153個國家和15個國際組織提供口罩、防護服、呼吸機等大量抗疫物資援助。

國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，疫苗仍是各國抗擊疫情的有力武器，中方將繼續落實「再向非洲國家提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助」、向東盟國家提供1.5億劑和向中亞國家提供5000萬劑疫苗無償援助的莊嚴承諾。