世衞稱新冠病毒致病嚴重性將降低　中國強有力措施讓人民得到保護

據央視報道，當地時間周三（30日），世衞組織在例行發布會上盛讚中國的防疫措施指，中國採取了非常強有力的措施遏制疫情，相信中國政府將讓人民得到最大程度保護。



世衞組織表示，中國採取了非常強有力的措施遏制疫情。（AP）

世衞組織衞生緊急專案負責人米高·瑞安（Michael J. Ryan）表示，中國採取了非常強有力的措施遏制疫情，感染率、死亡率和住院率都非常低，即使在新冠肺炎大流行期間，中國的經濟和社會也可以繼續良好運轉。

米高·瑞安說，應採取數據驅動的分步式方法成功擺脫疫情，相信中國政府將讓民眾得到最大程度的保護，並重新參與社會和經濟生活，而每個國家都需要達到這樣的平衡。

米高·瑞安還表示，中國有非常聰明的人民、優秀的科學家和公共衞生專家，可以為政府提供建議，在接下來的抗疫中取得與此前一樣的成功。

另外，世衞總幹事譚德塞表示，現有研究表明，最有可能出現的情況是新冠病毒將繼續進化，但隨著人體免疫力因疫苗接種或感染病毒而增強，新冠病毒導致疾病的嚴重性會隨著時間推移而降低。但如果人的免疫力減弱，個案數量和死亡人數可能會出現周期性高峰，這種情況下弱勢群體需要定期接種新冠疫苗加強針。