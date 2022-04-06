上海疫情｜超時工作12小時欲離開遭義工拒絕　醫護：我們也是人

上海封城後，不少地方因防控安排發生衝突。4月3日，網傳有醫護人員在小區進行核酸檢測，因工作嚴重超時希望離開，但義工因小區檢測未完成欲阻止前者離開，雙方發生爭執。

4月4日，上海市閔行區浦錦街道辦回應稱，經調查，社區工作人員在核酸篩查中未及時到位，導致醫護人員連續工作超過12小時，並就此向醫護致歉。



網傳影片顯示，有醫護人員因核酸檢測工作嚴重超時與義工爭執。醫護人員表示，全日都未能更換防護裝備，居委會也沒有提供早餐、午餐，要求醫護人員自己解決，更直言「我們是來支援的，我們也是人」。

微信公眾號「上海網絡闢謠」消息，4月2日，上海市閔行區浦錦街道採用「醫護人員移動，居民不動」的一戶一採方式開展全員核酸篩查，本來預計上午7時開始，中午12時完成，但當日醫護人員到達後，社區人員未到位，上午8時半才開始採樣。

期間，因浦錦街道辦組織不周，在每個樓層採樣時均需等候多時，耗時較長。直至當晚7時，仍有20多戶逾100人未採樣。業主義工與醫護領隊交涉，希望能完成檢測後再走，但雙方未能達成一致，遂發生爭執。

醫護人員超時工作希望離開，並表示「我們是來支援的，我們也是人。」（沸點視頻）

4月4日，上海市閔行區浦錦街道辦事處就事件致歉，並證實涉事的是浦錦街道業主義工和復旦大學附屬腫瘤醫院閔行分院醫護人員。

街道辦表示，因時間倉促未能周密部署，醫護人員在已超過原定安排時間下，仍加班至天黑，僅下午就餐期間稍作休息，更換防護裝備。在接到腫瘤醫院需立即返回值班的通知後，醫護人員已協調衛生中心派員支援剩餘居民的核酸檢測。

義工因不了解情況，一時情緒激動阻攔醫護人員離開，並發生爭執。事後，義工已了解事實，並為自己一時衝動感到抱歉。浦錦街道辦向醫護人員、義工表示感謝，並稱會虛心接受批評，避免同類問題再次發生。

網民表示：

居委會沒有組織安排好，難道不是居委會道歉嗎？把一普通業主志願者推出來做什麼？



不要寒了每一位真心實意想幫助上海人的心。



飯都不給人吃，車還得加油呢。社區裡的人這麼自私。

