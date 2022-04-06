上海疫情｜警方疑出動無人機籲勿開窗唱歌：控制靈魂對自由的渴望

昨日（5日）晚上，上海有網民在微博發布影片，有疑似是警察無人機晚上在松江九亭小區廣播：「松江九亭小區居民朋友們，在疫情期間請嚴格遵守市政府相關。控制靈魂對自由的渴望，不要開窗歌唱。」



有網民自稱他的同學是松江九亭小區居民，表示小區居民在陽台不是唱歌，而是在喊沒有物資。他的同學天天打電話向相關部門要求物資，但是沒有回覆。居委會說：「沒有物資自己解決。」而周圍的物資派送站點全部關閉，不能派送。當天晚上有小區居民喊了幾聲，就被警察的無人機警告。

有網民關心上海封閉管理期間，小區居民集體開窗唱歌的行為是否會傳播病毒。有網民認為能開窗唱歌，因為防控要求裡沒有不能開窗的規定。亦有網民認為不能，指有認識的人總是開窗待在陽台上，隔壁新冠病毒陽性，然後他也受感染，並指病毒傳播力比前幾波都強太多，大家一起開窗唱歌傳染風險高。

中國疾控中心副主任馮子健曾表示，小區組織唱歌是否會傳染要看距離，樓宇之間打開窗戶唱唱歌沒有問題。所以，在確保安全距離的前提下，居民是可以在家唱唱歌的，這也不失為一種改善心情、舒緩情緒、減少壓力的好方法。

有網民在微博上表示對上海在疫情期間的政策不滿，他說：「陽台大喊物資沒了有風險，陽台大聲唱居委會組織的紅歌沒危險。人群聚集討論圍觀娛樂有危險，人群聚集核酸搶菜沒危險。」