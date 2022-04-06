上海疫情｜義工送試劑盒大力拍門引爭執　住戶：沒人讓你做義工！

4月2日，一名上海義工送物資給住戶沒按門鈴，反而不斷敲住戶的房門，因為敲門聲大，住戶非常生氣地責怪義工沒按門鈴，義工和住戶發生爭執，引起內地網民廣泛討論。

網民反應兩極，有網民認為住戶應該體諒義工，住戶犧牲自己的舒服和自由是應當做的。另有網民認為該義工「沒素質」，不單對住戶態度很差，還拍片傳播上網，帶頭在網上欺凌住戶。



在4月2日上海，一名義工在自己所在的小區給一個住戶送試劑盒，由於這個義工不按門鈴，反而不斷敲住戶的房門，讓住戶非常生氣。

男戶主開門後質問：「你怎麼不按門鈴？」義工一愣，女戶主衝到門口怒吼著：「你怎麼這麼用力？連敲門都不會？」義工被人質問，惱火地說：「你是不是這麼對待志願者（義工）的？這是怎麼回事？」女戶主氣急地說，「誰讓你來做志願者？沒人讓你做志願者！」

由於這個義工不按門鈴，反而不斷敲住戶的房門，讓住戶非常生氣。（微博@屬摩羯的牛魔女王）

內地網民對於事件反應兩極。有支持義工網民認為，非常時期，住戶不應該糾結義工撳不撳門鈴，而應該體諒他們。他表示，義工工作量大，有的小區沒有電梯，跑上跑下，還要講求工作效率，特殊時期居民配合防疫工作是責任和義務，犧牲一下自己的舒服和自由是應當做的。

也有網民認為，義工挨家挨戶上門已經好累，拍門也是能理解的，不至於這麼小題大做。另外有網民認為，住戶內心抵觸義工，不想配合，要換成了每家發10萬元人民幣，拍門也不會有意見。

防疫義工。（新民晚報 ）

有支持住戶的網民認為，義工沒有得到業主同意就拍片傳播是帶頭網絡霸凌，法律並沒有給義工曝光居民私隱的權利。他指，拍門是很沒禮貌的行為，義工沒有在乎別人的感受。

甚至有網民認為，該名義工對待業主態度就是很差，不配當義工，拿義工的光環和名號去攻擊「群眾」，先扣住戶帽子、劃歸類、攻擊對方的素養、詛咒對方小孩成長，有如當年文化大革命的紅衛兵。

他表示，大力拍門本來就很挑釁。義工是做好事，但是也享受榮耀，是自己的選擇。義工沒耐心就不要做，不能因為是義工就可以站在道德制高點為所欲為。

網民反應兩極：



「義工都是業主自願報名的，又不是服務員！如果是拍門打擾了，最多說下次希望按門鈴吧，但如果僅僅因為沒按門鈴就罵人是過分了！」

「不是當了個義工，就可以雞毛當令箭，基本禮貌還是要有，你要是拍我家門，我一樣不高興。如果讓你當個官，是不是要為所欲為了。」

「這兩天我也在做義工，敲門確實還蠻大力的，因為怕裡面聽不見，幸好遇到的都是通情達理的鄰居。」

「官員無能，市民矯情，基層渙散。」

「義工滿腹怨氣，可能太累了吧，希望還是相互體諒。」