上海疫情｜出艙患者：醫護不公開檢測結果　不吃藥靠自身免疫轉陰

4月10日，上海新國際博覽中心方艙醫院N4艙首批500餘名患者出艙。其中，來自安徽宣城的李自財收到出艙通知後，更一度提出要留下做義工。

雖然防疫指揮部未有讓他留下，李自財依然希望在結束觀察期後可幫助攻克疫情，「如果上海哪裏需要志願者，我還是義無反顧地願意去，為上海疫情做點力所能及的事情」。



《九派新聞》報道，現年35歲的李自財從事室內裝修行業，現在上海生活了十年。今年3月底，他作為確診患者的密切接觸者被拉到指定的隔離酒店觀察，因核酸檢測有異常，最終在4月1日入住上海新國際博覽中心方艙醫院，10天後出艙。

李自財表示，入住方艙醫院初時有點擔憂，後來慢慢熟悉情況就變好，每天約5時半到6時起床後，會協助護士為患者發放早餐，一般都是麵包、牛奶，午餐及晚餐是兩葷兩素的飯盒；中午後，他會在活動區曬太陽、活動，晚上一般約10時休息。

醫護人員在新國際博覽中心隔離區域內工作。（新華社）

他介紹，方艙醫院是兩人同住一個隔間，每個床位都配備一套包括消毒酒精、紙巾、臉盆、拖鞋、毛巾等物資。雖然洗手間有熱水，但沒有洗澡的條件，且衛生不算太好。同時，方艙內的燈是24小時長亮，不少人只能用口罩擋住眼睛睡覺，「我頭兩天也不適應，後來發現醫護人員每天晚上要查房，燈關了也不方便，可能有這個緣故」。

李自財症狀不重，只有輕微咳嗽，因此在方艙沒有吃藥，醫生幾乎也不建議吃藥，靠自身免疫。他透露，其實自己4月3日的核酸檢測已經轉陰，之後3日又再做了檢測，雖然醫護人員沒有公開其檢測結果，但他推測應該是陰性，才會通知他可出艙。

對於不公開檢測結果，李自財表示，即使到護士站詢問，對方亦不會告知檢測結果，「除非指揮部過來安排哪些人走，他們就通知哪些人。有的患者會爭論，但我理解，假如說公佈出來，陰性的人站在陽性的人旁邊，就會覺得很不自在」。

多名康復者出艙。（中新社）

他介紹，在方艙醫院內，平均4個醫護人員就要負責照看一百多人，每6小時換更，更有醫護人員偶爾會與患者一起做手工勞作，「其實這不是他們職責範圍，可能他們覺得這個方式比較能夠讓大家融入方艙生活吧」。此外，有不少患者都主動幫助醫護人員打雜、派發飯盒，更建了一個義工微信群，「有的老人小孩需要幫助的，也會幫忙」。

李自財透露，出艙前行李和全身都要消毒，工作人員會將消殺機推到床邊，消毒每件行李；在方艙醫院門口，要全身再消毒一次才能出艙，之後直接坐上大巴，將他送回目的地。

由於他在上海的住所是合租房，不滿足居家隔離條件，另考慮小區住戶的感受，李自財選擇在酒店自我隔離一周再回住所，「單位支持我，不讓我自己掏錢，昨天晚上，我已經入住了。我到酒店打開包，發現消毒完的衣服都濕的，我打算再用開水和酒精泡一泡，畢竟也是對自己負責」。