上海疫情｜送貨員日入過萬背後：超負荷工作量，小區封禁四處為家

上海封控期間，擁有通行證的速遞送貨員、外賣員成為市民獲取生活物資的主要來源。在承擔超負荷工作量的同時，不少人亦獲得額外收入。

近日，網上傳出有順豐送貨員在疫情期間日收入過萬元（人民幣，下同）。順豐同城已證實事件，並指額外收入大多來自「用戶打賞」。



網傳圖片顯示，有順豐同城的送貨員在4月9日實際收入10067.75元。順豐同城回應稱，經後台查詢後，確認該送貨員共完成60筆同城配送訂單，為企業用戶下單，訂單佣金計提總額達10067.75元，其中基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元；平均每單不含打賞收入約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。

據了解，包括順豐同城、閃送等第三方配送平台，平時大多用送貨員眾包的形式，獲得平台認證的送貨員可以通過平台接單，用戶如需要同城跑腿，取送件，代買代辦等服務，可以通過小程序或者App下單，而在送貨員人手緊張時，用戶可通過「打賞」的方式優先獲得送貨員接單機會。

有順豐同城的送貨員日收入過萬元。（第一財經）

《第一財經》報道，在上海封控期間，順豐同城平台上擁有通行證的送貨員大約幾百人；閃送方面則透露，目前在上海每天接單的送貨員超過3000名。據順豐同城和閃送的App 顯示，對於散戶的訂單，打賞都是有上限，比如順豐同城的打賞上限是30元，閃送則是最高限額100元。前述提到日收入過萬元的順豐同城送貨員，接單大多是打賞可以更多的企業同城配送訂單。

閃送方面透露，其在上海的送貨員平台每天有20至30張訂單，包括作為保供企業配合政府安排的遞送，以及來自市民的個人訂單。由於大多數封控中的小區基於安全考慮，不允許出小區人員回小區居住，閃送已經協調相關政府部門，為旗下的送貨員解決住宿問題。同時，公司已為部分送貨員免費提供生活物資。

在遞送安全方面，閃送要求送貨員在接單前，必須上傳本人48小時內核酸檢測證明，並在通過審核後方可接單。同時，倡導送貨員在疫情期間採用無接觸配送模式，與用戶遞送時需保持兩米距離，降低感染風險、保障物品安全，並雙重防護配送物品的外包裝，每送完一單都要消毒清潔配送箱。