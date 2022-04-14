商家「調包術」賺利差　宣稱「丹東草莓」實則1500公里外江蘇發貨

宣稱丹東草莓實則江蘇發貨？近日，微博大V「濾鏡粉碎機」爆料部分電商水果賣家實施「調包術」，將宣稱的丹東草莓以「分倉發貨」的名義改由1500公里外的江蘇草莓代銷商組織貨源代發，由於江蘇草莓成本只及丹東草莓一半，售價卻與「正品」持平，因而形成巨大的利差。目前，提供代發草莓服務的中心已接受市場監管部門調查，惟據《新京報》報道，線上依然有商家存在相關問題。



「丹東99草莓」有「草莓界的愛馬仕」之稱，近兩年在網絡上走紅，然而「濾鏡粉碎機」今年3月中旬發布影片顯示，網店果味頌、福瑞達的「丹東99草莓」物流信息均顯示從江蘇發貨。兩家客服解釋，草莓是先從遼寧丹東運送至全國各地分倉，再配送到消費者手中，店鋪並出示了丹東地區草莓種植合作社的授權函。

然而「濾鏡粉碎機」人員來到作為草莓經銷集散地的徐州市賈汪區耿集鎮調查，發現坐落於此的藍天草莓購銷中心可以將印有「丹東草莓」的面單貼到打包好的江蘇草莓包裹上，甚至可以提供所謂證明幫助造假。中心人員透露，福瑞達、果味頌均從該公司發貨，代發量僅去年12月就有數萬單。據介紹，給福瑞達代發的江蘇草莓，20克/顆以上規格收購價約為16元/斤，而20克/顆以上的正宗「丹東99」還可細分出3個規格，收購價在25至40元/斤不等，巨大利差誘惑促使冒充的發生。

業者批評事件影響丹東草莓聲譽。（新京報）

事件引起廣泛關注，有丹東草莓本地電商經營者直批相關手段惡劣，認為假貨影響了丹東草莓聲譽，讓很多人誤以為丹東草莓不好吃。對此，丹東草莓主產區、丹東市下屬東港市政府有關部門已召開品牌保護說明會，對冒充丹東草莓、東港草莓銷售的違法行為將採取法律措施進行維權。東港市市場監管局周一（11日）證實已將取證證據打包寄予涉事電商所在地的市場監管部門。而藍天草莓購銷中心正接受當地市場監管部門調查，並已暫停草莓代發業務，與果味頌、福瑞達的合作也已終止，後者在天貓的旗艦店已搜索不到草莓相關商品。

儘管如此，惟《新京報》報道指出，記者自3月22日起隨機詢問18家「丹東草莓」電商賣家，發現仍存在多倉發貨問題。遼寧草莓科學技術研究院副院長姜兆彤則建議，消費者購買丹東草莓時，除從發貨地進行簡單辨別外，還可「一看二聞三品」：從外觀上看，丹東東港草莓外觀較艷麗，光澤度好，果實個頭大，整齊度高；從氣味上聞，丹東草莓氣味較為濃郁，隔半米距離也能聞到；從味道上品，丹東草莓含糖量普遍能達到 12% 左右，甜度高但帶有微酸，果肉細膩清香。